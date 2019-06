José Luis Martí ha citado a toda la plantilla para el partido que mañana enfrentará al Deportivo con el Málaga en Riazor a partir de las 21:00 horas. El técnico considera importante no encajar gol, pero deja claro que la eliminatoria se decidirá el sábado en La Rosaleda. “Es importante no encajar gol pero estamos confiados con que el equipo llega en un buen momento. La eliminatoria no se va a decidir aquí. A cualquier resultado, hay opciones de darle la vuelta”, aseguró el mallorquín en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El entrenador deportivista considera que no hay “favoritos” en este encuentro, pero asegura que el ambiente de Riazor ayudará. “Es espectacular el ambiente y será más sencillo conseguir un buen resultado entre todos”, declaró.

Con respecto a la idea de juego, José Luis Martí señaló: “No podemos cambiar la idea pero luego los partidos se afrontan de diversas maneras por lo que va pasando. Lo más importante es manejar el partido a través de la posesión”.

Un 0-0 podría ser un resultado favorable para los blanquiazules, ya que les permitiría pasar de ronda con cualquier otro empate con goles en La Rosaleda. Sin embargo, el entrenador deportivista no piensa saltar al césped con ningún resultado en mente. “No me planteo el resultado que se pueda dar”.