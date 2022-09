Edu Sousa, trabajo extra tras los partidos

Uno de los problemas que tienen los jugadores que no son titulares es lograr mantener la forma cuando apenas tienen minutos de competición. En el caso de los porteros es una situación más destacada porque la rotación es muy inferior. En el Dépor, hay un titular claro, Ian Mackay. El suplente, Edu Sousa, quiere estar preparado por si le llega la oportunidad y no pierde la oportunidad de entrenarse al terminar los encuentros. Una vez que el colegiado señala el final, el arquero aprovecha para saltar al césped y realizar un trabajo específico. “Vengo con una idea clara, que es aprovechar todo lo que disponga, como si fuese lo último de lo que vaya a disfrutar. Con esa idea estoy contento. Entrenando cada vez me voy encontrando mejor, más instaurado en lo que es el equipo, la plantilla, y eso me hace estar tranquilo, confiado” dijo el día de su presentación. El meta está cumpliendo lo que dijo.

Edu, de 31 años, regresó a la que fue su casa este verano para completar la nómina de porteros con Mackay y Pablo Brea. Llegó procedente del Talavera y con una amplia experiencia en Segunda División B. A Ian lo conoce desde hace muchos años: “Iba más allá que estar en el Dépor o estar en otros equipos como hemos estado. Hemos tenido una relación siempre muy sana, muy buena, de mucho respeto y de mucha admiración a la par. Y eso se ha trasladado aquí. Competimos de una manera muy sana que es lo que va a hacer crecer el Dépor, lo que va a hacer crecer la portería y eso es positivo para todos”.

La plantilla tiene hoy jornada de descanso para regresar mañana al trabajo y empezar a preparar el compromiso del domingo ante el Pontevedra en Riazor. Los blanquiazules llegarán al derbi después de lograr dos victorias en dos partidos.