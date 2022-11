“Edu Sousa es un portero de muchísima garantía y muy fiable”

Exentrenadores de Edu Sousa analizan en Deportes Cope Coruña las cualidades del guardameta de 31 años.

En su etapa formativa estuvo en la cantera blanquiazul, a las órdenes de Tito Ramallo: “A nivel personal es un chico muy constante en su trabajo, muy concienzudo, muy firme. Aquí, cuando estuvo con nosotros hizo muy buenas temporadas en el División de Honor. Cuando estuvo conmigo en el Fabril, estaba en aquel momento también Marc Martínez. Tenía una posición fuerte , él acababa de subir, y ahí disfrutó un poco de menos minutos. Pero es un jugador que luego fue creciendo progresivamente y para mí su explosión dentro de la categoría como portero la tiene en el Pontevedra, donde ahí sí que llegó a ser un referente para el club”.





En la cuadro pontevedrés, Edu Sousa estuvo de 2012 a 2020, pasando del filial al primer equipo. En su última capaña en Pasarón, su técnico fue Carlos Pouso:

“Es un portero de muchísima garantía, muy fiable, un portero que comete poquísimos errores. Sin ser muy alto, tiene bastante envergadura, llega bien a los sitios, el golpeo con su zurda es francamente bueno, pero lo fundamental que es parar y dar seguridad a la defensa, y ahí yo creo que es un portero con un nivel alto. El Dépor tiene dos muy buenos porteros. Es un chaval supermaduro, un excelente compañero, de los que hay que sacar del campo a patadas porque si no podía estar entrenando tres días. Siempre te alegras de que a todos los que has tenido les vaya bien, pero este especialmente. Porque con contarte una anécdota que, estando su mujer a punto de dar a luz a su segundo hijo, justo nada más nacer, y agarrar un avión para venir a jugar un partido a Ibiza. Compromiso cien por cien y es que lo lleva de serie”.





Y antes de llegar al Deportivo de La Coruña, Edu Sousa militó en las filas del Talavera y en los últimos meses coincidió con Manu Mosquera:

“Allí tenía dos grandes porteros. Uno era Miño y otro Edu. Yo me decidí por Edu simplemente por elegir y porque lo conocía de alguna formaa. Sobre todo porque tiene un gran juego de pies, tiene una zurda que le pega muy lejos, y aparte la veteranía que tenía él dentro del equipo y ascendencia sobre los jugadores. Decidí y creo que fue de lo mejorcito del equipo. No consiguiendo el objetivo globalmente, creo que hicimos muy buenas cosas, pero Edu fue fundamental porque lo utilicé también de cohesión en el vestuario. Una persona fácil, entiende muy bien cuando le explicas lo que quieres. A mí me pareció de una gran ayuda fuera, pero sobre todo dentro del campo y en ese aspecto es un jugador que te da mucha tranquilidad”.