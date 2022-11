Edu Sousa: “Mi felicidad no depende del minutaje del domingo”

Tranquilo y reflexivo. Así se ha mostrado Edu Sousa en la semana en la que debutará como titular en Riazor con la camiseta del Deportivo. Un sueño hecho realidad para un portero que se formó en la base blanquiazul pero con una carrera profesional lejos de A Coruña: “Es una ilusión muy grande, es muy emocionante. No contaba con volver, me han reclutado para la causa y estoy encantado. Incluso cuando entrenamos en Riazor, aunque las gradas no estén dobladas, sientes cosas diferentes. Para nosotros, el poder disfrutar de Riazor es maravilloso”, indica el protagonista

Sousa es un currante. Cuando terminan los partidos y no ha jugado, aprovecha para trabajar con el entrenador del porteros. La labor de un profesional es estar en el mejor estado de forma posible: “Nunca fui capaz de preparar un examen el último día, lo hacía mal. Hay que ir preparándose poco a poco para llegar con garantías a ese momento. En el día a día trato de estar preparado porque es mi pasión”.

A sus 31 años, el meta también habla de lo que supone tener más o menos opciones de jugar. Ahora será titular por la lesión de Ian Mackay, pero su aportación al grupo va más allá de ser titular o suplente: “Tengo una manera diferente de entender este deporte. Es colectivo y todos son importantes. En ningún momento me lamento ni me felicidad depende del minutaje del domingo, porque sería injusto conmigo y con el equipo. Hay muchas cosas que puedes aportar. No voy a descubrir a Ian Mackay como portero. Solo juega uno. Lo más conveniente es que ese que juegue se sienta arropado y con confianza de sus compañeros”

El Deportivo buscará el domingo ante la Cultural su tercera victoria seguida en liga, un triunfo que haría olvidar las malas sensaciones que dejó en el duelo copera frente al Guijuelo