“Es duro pasar de Disney a la guerra”

Carlos Lariño, jefe de los servicios médicos del Deportivo, se ha puesto a disposición de la autoridades sanitarias y está trabajando en el CHUAC de A Coruña para intentar ayudar en la medida de lo posible a paliar la crisis del coronavirus. En unas semanas, ha pasado de tratar a los futbolistas del equipo coruñés a ver pacientes en las urgencias del principal centro hospitalario de la ciudad. Por ello, las sensaciones del doctor son contradictorias: “La experiencia es bonita desde el punto de vista médico. Compartir tiempo y trabajo con profesionales excelentes y abnegados y lo que son capaces de hacer con pocos medios te hace sentirte orgulloso. Están haciendo una labor increíble. Por otra parte, es un poco duro pasar de Disney a la guerra y es complicado. Del mundo del fútbol a encontrarte en urgencias de un hospital general se hace duro pero contento de poder ayudar”.

A Lariño le queda tiempo para estar pendiente de sus jugadores y, afortunadamente, tiene buenas noticias: “Mantenemos contacto diarios con los futbolistas. A día de hoy, no tenemos ningún caso ni hemos tenido que hacer ningún test. Nadie ha tenido fiebre ni ningún síntoma de infección respiratoria, que sería la sospecha de poder padecer el virus”.

La Real Sociedad ha tenido la intención de volver a los entrenamientos, aunque de forma individualizada, esta misma semana en Zubieta, pero el Consejo Superior de Deportes ha dicho que no. En ese sentido, Lariño no cree que sea el momento de hablar de esto: “A día de hoy me parece precipitado. Ayer murieron 600 personas en España. Plantearse iniciar la actividad deportiva yo creo que está en segundo plano. Es probable que podamos hacerlo en breve pero ahora es precipitado”. Eso sí, en cuanto puedan volver a la ciudad deportiva, ya tienen un protocolo preparado para que existan las máximas garantías sanitarias: “De momento Abegondo está cerrado a cal y canto. En el momento que den permiso para reiniciar los entrenamientos, lo primero será una desinfección total de las instalaciones. Hemos dado directrices de qué productos deben utilizar, y también haremos hincapié a los jugadores en la necesidad de lavarse las manos muy seguido”.