La directiva y la plantilla del Liceo opinan sobre el ERTE

El Deportivo Liceo ha solicitado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, que afecta a la plantilla del primer equipo y a los empleados del club. Desde la directiva verdiblanca explican que se trata de una decisión tomada desde la responsabilidad. “Nos acogemos a la medida por una cuestión de responsabilidad y de diligencia. Y con el ánimo de garantizar la viabilidad futura del club. No tiene sentido mantener unas obligaciones económicas si no se puede ni competir ni entrenar en tu deporte, que necesita unas instalaciones para ello. Es una medida también de compromiso con nuestros colaboradores económicos de todo tipo: patrocinadores, socios, instituciones públicas. Y de la mejor defensa de los derechos de nuestros jugadores y personal”, comenta Jesús Sánchez Veiga, abogado y directivo del Liceo.

Un ERTE supone que el trabajador cobre el 70% de su base reguladora, pero en el equipo de hockey coruñés han decidido compensar el porcentaje restante para que los empleados no pierdan poder adquisitivo. “¿Razones? Al contrario que en otros deportes, no podemos solucionar la situación pidiendo una rebaja en las “fichas” de los jugadores. Y todo el mundo sabe que nuestros deportistas, aunque son de élite mundial, no tienen una retribución, ni mucho menos, alta. Por eso la solucionamos con un complemento. Que, además, atiende a que son deportistas profesionales que tienen la obligación y el club el derecho de exigirles, de ahí también el complemento, que estén en las mejores condiciones posibles cuando se reanude la competición”, señala Sánchez Veiga.

El directivo de la entidad verdiblanca asegura también que la respuesta de la primera plantilla ante la decisión del ERTE ha sido muy positiva. “Se ha hecho un esfuerzo de comunicación importante y, como a lo largo de todo el año, se les ha intentado demostrar que es lo mejor también para ellos. La verdad, son un grupo fantástico, queremos cuidarlo y que se sientan cuidados, que perciban que están en una institución señora, especial, que quiere a su gente. Creemos que, dentro de lo malo, hemos aumentado la sensación positiva de “pertenencia” a un Club”, declara.

DAVA TORRES RESUME EL SENTIR DEL EQUIPO

Precisamente en nombre de la plantilla, el capitán Dava Torres confirma las buenas sensaciones del vestuario, pese a la medida tomada. “Desde la plantilla, entendiendo a la directiva, entendiendo que está utilizando una herramienta económica para asegurar la viabilidad del club y nosotros no tenemos otra opinión que no sea apoyarla y tratar de poner nuestro granito de arena siempre cuando toque. Por otro lado, muy agradecidos por que nos vayan a compensar el sueldo, creemos que es un esfuerzo que están haciendo para la plantilla y lo agradecemos. Y nosotros estamos tranquilos y deseando que esto vuelva a la normalidad, que se pueda reanudar la competición en algún momento. No sabemos cómo quedará el calendario porque es todo una incógnita, pero tenemos contacto continuo. Estamos entrenando según nos manda el cuerpo técnico y esperando que se pueda reanudar y, si es así, estar en plenas condiciones”, apunta el capitán liceísta.

La norma a la hora de solicitar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo implica que se solicite por un plazo determinado y el fijado por el Deportivo Liceo es de cuatro meses, pero la idea de la entidad es que, en cuanto se puedan reanudar los entrenamientos, se ponga punto y final al ERTE.