¿Los diez puntos que separan al Deportivo del play off son definitivos? Análisis de las últimas temporadas

Tras la derrota ante el Eldense, el Deportivo de La Coruña es decimosegundo, con 35 puntos, a diez del play off. El entrenador Óscar Gilsanz siempre ha trasladado el mensaje de pensar únicamente en el partido más próximo y no plantearse objetivos más allá. “Sabemos que cada vez que nos cremos mellores, ao final vén una labazada e te volve á realidade”, dijo el de Betanzos el domingo, después del 2-0 en Elda.

Los números de las últimas temporadas en la categoría de plata avalan las palabras del técnico blanquiazul y no invitan al deportivismo a pensar en objetivos más ambiciosos. En las diez últimas campañas, ningún equipo que estuviese a diez puntos del play off a quince jornadas del final ha conseguido colarse entre los seis primeros. La máxima distancia recortada fue en la temporada 2017/2028, cuando el Zaragoza redujo los siete puntos que lo separaban del play off a quince partidos del final del campeonato. De hecho, en tres de esas diez temporadas, los seis conjuntos que ocupan los primeros puestos en la jornada 27 repitieron entre los seis primeros clasificados en la número 42.

Así han cambiado los primeros seis clasificados en los últimos cinco años de Segunda:

Temporada 2023-2024

Al final de Liga repitieron entre los seis primeros cinco equipos de los que ya estaban en esas posiciones en la jornada 27. El único que consiguió colarse a mayores fue el Oviedo, que a quince jornadas del final, era séptimo y estaba a solo un punto del sexto.

Jornada 27: Leganés, Eibar, Espanyol, Racing de Ferrol, Sporting de Gijón, Valladolid.

Jornada 42: Leganés, Valladolid, Eibar, Espanyol, Sporting de Gijón, Oviedo.

temporada 2022-2023

Los seis primeros en la jornada 27 fueron exactamente los mismos al finalizar esta temporada.

Jornada 27: Las Palmas, Levante, Alavés, Granada, Eibar, Albacete.

Jornada 42: Granada, Las Palmas, Levante, Alavés, Eibar, Albacete.

Temporada 2021-2022

El único equipo que consiguió colarse entre los seis primeros fue un Las Palmas, que en la jornada 27 era séptimo y estaba a tres puntos del sexto.

Jornada 27: Eibar, Almería, Tenerife, Valladolid, Ponferradina, Girona.

Jornada 42: Almería, Valladolid, Eibar, Las Palmas, Tenerife, Girona.

Temporada 2020-2021

El Girona, en la jornada 27, era noveno, con 38 puntos, a cuatro puntos del play off.

Jornada 27: Mallorca, Espanyol, Almería, Leganés, Sporting de Gijón, Rayo Vallecano.

Jornada 42: Espanyol, Mallorca, Leganés, Almería, Girona, Rayo Vallecano.

Temporada 2019-2020

En este curso coincidieron al final de liga los mismos seis equipos que ocupan zona de play off a estas alturas.

Jornada 27: Cádiz, Almería, Zaragoza, Huesca, Girona, Elche.

Jornada 42: Huesca, Cádiz, Zaragoza, Almería, Girona, Elche.

Temporada 2018-2019

El Mallorca era octavo con 41 puntos, a tres del sexto, y terminó en la quinta plaza.

Jornada 27: Osasuna, Albacete, Granada, Málaga, Deportivo, Cádiz.

Jornada 42: Osasuna, Granada, Málaga, Albacete, Mallorca, Deportivo.

Temporada 2017-2018

En la jornada 27, el Zaragoza era undécimo a siete puntos del play off, el Sporting de Gijón, décimo a cuatro puntos, y el Valladolid, octavo a dos puntos.

Jornada 27: Huesca, Rayo Vallecano, Cádiz, Granada, Oviedo, Numancia.

Jornada 42: Rayo Vallecano, Huesca, Zaragoza, Sporting de Gijón, Valladolid, Numancia.

Temporada 2016-2017

El Huesca en la jornada 27 era noveno, con 36 puntos, a seis puntos del play off.

Jornada 27: Levante, Girona, Cádiz, Tenerife, Getafe, Oviedo.

Jornada 42: Levante, Girona, Getafe, Tenerife, Cádiz, Huesca.

Temporada 2015-2016

El Girona en la jornada 27 con 37 puntos, a seis del play off.

Jornada 27: Leganés, Alavés, Oviedo, Nastic, Osasuna, Córdoba.

Jornada 42: Alavés, Leganés, Nastic, Girona, Córdoba, Osasuna

Temporada 2014-2015

Los mimos seis equipos se mantuvieron entre las seis primeras posiciones en las últimas quince jornadas del campeonato.

Jornada 27: Las Palmas, Valladolid, Sporting, Girona, Betis, Zaragoza.

Jornada 42: Betis, Sporting, Girona, Las Palmas, Valladolid, Zaragoza.