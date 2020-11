Diego Rolan apunta al Guijuelo-Deportivo

Diego Rolan tiene previsto regresar esta semana a A Coruña tras obtener el permiso de trabajo que le permita debutar en partido oficial con la camiseta del Deportivo. El uruguayo se marchó a su país el pasado 16 de octubre para conseguir la documentación que necesita para poder jugar en España. El culebrón está cerca de cerrarse y la idea que tiene el club coruñés es que el delantero aproveche el parón de la próxima semana para afinar su puesta a punto y estar en disposición de, como mínimo, entrar en la lista de convocados para el siguiente compromiso de los blanquiazules, el fin de semana del 21 y 22 de octubre en el campo del Guijuelo. De todos modos, estos planes están supeditados a comprobar el estado físico del jugador cuando regrese de su país. Desde el cuerpo técnico, se le dio unos ejercicios para hacer en Uruguay.

La incorporación de Rolan a la plantilla blanquiazul fue la gran sorpresa del mercado de fichajes. La idea de todas las partes era encontrar un comprador, pero ningunade las negociaciones abiertas fructificaron y finalmente se pusó a las órdenes de Fernando Vázquez. El problema fue que como daban por segura su salida, se acordó que no realizase la pretemporada con el Dépor. Una vez que todas las operaciones de venta se cayeron, tuvo que empezara entrenarse en Abegondo y luego irse a su país para lograr el permiso de trabajo, algo que también tuvo que hacer en su momento Cels Borges.

FUTURO INCIERTO

No está claro el tiempo que se quedará Rolan en A Coruña. En una reciente entrevista en DXT, el presidente Fernando Vidal no descartó que el charrúa fuese traspasado en el mercado de invierno que se abre el día 1 de enero. El club contaba con el dinero de su salida dentro de las opciones de ingreso previstas para la actual temporada. Entendieron que las propuestas eran insuficientes pero están abiertos a sentarse a negociar de nuevo.