Diego Gómez: “Adestrei un ano co Celta, pero eu sempre fun do Deportivo e sabía que viría aquí”

O canteirán Diego Gómez está feliz. Debutou co primeiro equipo do Deportivo da Coruña o sábado contra o Cornellá en Riazor, e o domingo anotou un dobrete na victoria do Fabril frente a Arandina. “Atópome moi feliz. Debutar co Deportivo, dende que cheguei aquí con catorce anos, foi o meu soño e síntome moi ledo”, confesou na cidade deportiva de Abegondo.

O futbolista ourensán chegou a ter un paso pola canteira do Celta de Vigo, pero o seu corazón sempre foi branquiazul. “Eu empecei de pequeniño, xogando nun clube de barrio, o Santa Teresita. Despois xa fun ó Pabellón, un clube bastante coñecido en Ourense, que ten un convenio co Celta e mandaronme ir a adestrar un ano con eles. Pero eu xa sabía, cando ía a adestrar con eles, que me ía vir para o Deportivo, que sempre foi a miña primeira opción. Sempre me gustou máis o Dépor. Ademais, o tema da residencia tirábame moito. A distancia de Ourense a A Coruña e a Vigo é a mesma, e eu sempre fun do Deportivo e eso decantou a balanza”, asegurou.

O atacante Diego Gómez preséntase como un futbolista moi polivalente. “Agora mesmo a miña posición favorita quizais sexa onde me poñan. Estou variando moito. A primeira xornada co Fabril xoguei na esquerda, agora estou na dereita, pero onde me vexa Gilsanz, a miña posición é esa”, finalizou.