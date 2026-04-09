Diego Epifanio, sobre el Leyma Coruña-Obradoiro: "Me cambiaba por ser primero sin ninguna duda"

Escucha las palabras de Diego Epifanio, en la previa de la visita del Obradoiro al Leyma Coruña

En la antesala del derbi gallego más esperado, que enfrentará este sábado a las 19:00 horas al líder de Primera FEB, el Leyma Coruña, y a su perseguidor, el Obradoiro, el entrenador visitante, Diego Epifanio, ha analizado un duelo que puede ser decisivo para el ascenso a ACB.

El técnico, antiguo preparador del equipo coruñés, ha sido claro sobre la posición de su rival: "Lo que tengo en claro es que me cambiaba, me cambiaba por jugar en el Sar y ser primero a día de hoy, sin ninguna duda". Epifanio considera que el factor cancha otorga a los locales una ventaja de partida, recordando que en su experiencia "se demostró que el factor SAR fue muy importante".

Se demostró que el factor Sar fue muy importante" Diego Epifanio Entrenador del Obradoiro

La gestión de la presión y el 'ruido'

Epifanio ha confesado que la semana previa a un partido de esta magnitud es "de las peores", debido al ruido mediático y las distracciones. "Siempre hay más distracciones para todos. Hay que atenderos más tiempo a los medios, que es una de las cosas que yo peor llevo. Estas semanas desgastan mucho por eso, todo el ruido que hay. Eso es lo que más me preocupa de lo que es toda la semana, la mentalización, que no tengo ninguna duda de mis jugadores, pero siempre hay partidos en los que hay más nervios", ha señalado.

La preocupación del entrenador se centra en la gestión emocional del encuentro. Aunque afirma no tener "ninguna duda" de sus jugadores, reconoce que "siempre son partidos en los que hay más nervios y hay que controlar más situaciones que, a lo mejor, en otra semana distinta".

Una fiesta del baloncesto gallego

A pesar de la tensión competitiva, el técnico ha destacado el gran ambiente que se vivirá en el Coliseum, con todo el papel vendido. "Creo que va a ser una fiesta del baloncesto gallego, del baloncesto coruñés", ha afirmado.

Va a ser una fiesta del baloncesto gallego, del baloncesto coruñés" Diego Epifanio Entrenador del Leyma Coruña

El ruido mediático que rodea el "partidazo" desde hace dos meses llega a su clímax este sábado. Ahora, según Epifanio, el reto es ver cómo son los dos equipos "capaces de sobrevivir a o de disfrutar" de la atmósfera de un día tan señalado.