Diego Epifanio, entrenador del Leyma Coruña: “Ojo con la fiesta que nos la quitan de los fuciños”

El Leyma Coruña logró una victoria ante Tizona por 97 a 91 que puede resultar clave para el ascenso del equipo naranja a ACB. El cuadro herculino se coloca con veintitrés triunfos, que son dos de margen sobre el segundo, a falta de cinco partidos por disputarse. El entrenador Diego Epifanio destacó el nivel de baloncesto disfrutado en el Palacio de los Deportes de Riazor en la noche de este miércoles. “Partidazo, enhorabuena a mis jugadores, enhorabuena a Tizona. Yo he sufrido mucho, pero creo que los espectadores habrán disfrutado mucho y ojalá se siga viviendo este ambientazo en el Palacio. Agradecer a la familia naranja el espectáculo de hoy. Creo que ha sido brutal el apoyo que hemos recibido. Cuando íbamos dieciséis abajo, no han dejado de creer en la grada”, declaró.

LEYMA | Victoria 97-91 ante Tizona Burgos



?? Líderes, con dos victorias de ventaja a falta de cinco jornadas pic.twitter.com/o2rJLEvaeU — Deportes COPE Coruña (@DCCoruna) April 10, 2024





Con respecto al camino hacia la máxima categoría y preguntado por la famosa frase de Luis Aragonés de “ganar, ganar y volver a ganar”, Epifanio comentó: “Yo soy más de otra, a ver si la digo bien. Me la he apuntado por si acaso. Ojo a la fiesta que nos la quitan de los fuciños. Me gusta más esa (en referencia a la pronunciada en su día por Arsenio Iglesias). La de ganar, ganar y volver a ganar también es muy buena”.

El equipo local pasó momentos complicados en los dos primeros cuartos, donde llegó a estar dieciséis puntos abajo en el marcador. “El análisis más fácil es decir que nosotros hemos tirado varios tiros solos y no hemos metido. Y eso nos ha generado algo más de ansiedad. Lo que sí que creo es que hemos respondido muy bien a ese momento. Sobre todo no hemos perdido los nervios en los momentos duros”.

El entrenador del club naranja hizo un llamamiento a la afición para el partido del domingo a las seis también en A Coruña contra el Valladolid. “Aún hay alguna silla libre y el domingo necesitamos que esto sea un hervidero”.

?? El Leyma Coruña, un paso más cerca de @ACBCOM



?? Así estaba el Palacio de los Deportes de Riazor pic.twitter.com/faGBoH8J0l — Deportes COPE Coruña (@DCCoruna) April 10, 2024