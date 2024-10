Diego Epifanio (Basquet Coruña): “Unicaja es el mejor equipo de la Liga sin ninguna duda”

Después de dos partidos consecutivos a domicilio con sendas derrotas, el Leyma Basquet Coruña regresa al Coliseum para recibir a Unicaja, líder de la Liga Endesa, este sábado a las 19:00 horas. El técnico Diego Epifanio valora de forma muy positiva volver a jugar delante de una afición naranja que ayudó a lograr la histórica victoria ante el Real Madrid en el debut liguero. “Nosotros muy contentos de estar aquí porque estamos muy a gusto. Volver a nuestra casa, muy bien para el día a día y, luego, yo creo que la diferencia del primer día fueron un poco nuestros aficionados, que en todo momento creyeron que podíamos ganar al Real Madrid, que nos apoyaron, y creo que ahí para los chicos, siempre es un plus. Cuando juegas en un campo como este y, ojalá vuelva a estar lleno, te ayuda y todos esperamos que esto nos pueda ayudar a competir mejor. Llevamos dos partidos fuera y siempre jugar fuera de casa en esta Liga es muy dificil. Pero creemos que a ver si podemos crear esa química entre el vestuario y la afición para poder solventar el reto que tenemos delante, que Unicaja es el mejor equipo de la Liga sin ninguna duda”, declaró en la sala de prensa del Coliseum

"No tenemos más presión que el primer día"

El entrenador del cuadro herculino no ve presión añadida para la cita de este sábado por causa de la victoria ante el Real Madrid. "No tenemos más presión que el primer día. El objetivo es mantener al equipo en la categoría y es muy dificil. Ya esa presión es muy dificil, porque a todo el mundo, a nuestro entorno le hace mucha ilusión ganar. Pero es muy difícil ganar en esta Liga, más un proyecto como nosotros que tenemos que aterrizar, mejorar ciertas cosas y ser conscientes de lo que somos. Entonces, no creo que tengamos más presión por haber ganado al Real Madrid", apuntó.

Trey Thompkins y Olle Lundqvist

Con respecto a la progresiva incoporación de Trey Thompkins y Olle Lundqvist, Diego Epifanio comentó: "A veces para un entrenador es muy difícil introducir dos piezas nuevas. Ellos están poniendo de su parte, pero tienen que hacer su pretemporada. Trey jugó el otro día unos minutos, Olle aún no ha jugado y ese proceso lo tenemos que mamar desde dentro. Y no es tan fácil meter una pieza nueva después de que otros compañeros llevan nueve partidos de pretemporada, cincuenta entrenamientros más que ellos. Y hay que encontrar el momento y no exigirles más de la cuenta. Trey no es supermán, Olle no es supermán. Entonces ellos tienen que dar sus pasos".