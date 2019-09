Diego Caballo: "Me siento deportivista"

Diego Caballo se pasó por DEPORTES COPE CORUÑA para analizar su salida del Deportivo en el último día del mercado de fichajes y su llegada al Extremadura. El lateral izquierdo dejó Riazor tras llegar a un acuerdo para rescindir su contrato, del que le quedaba un año. El club podía renovar ese contrato de forma automática, pero planteó la opción de tomar esa decisión después de su cesión en el Extremadura. No hubo acuerdo entre las partes y el salmantino puso fin a su estancia en A Coruña, aunque su deseo inicial era seguir ligado al conjunto blanquiazul renovando su vinculación más allá del 30 de junio del 2020 aunque jugase a préstamo esta campaña en Almendralejo. Caballo no quiso entrar a valorar las palabras del director deportivo, Carmelo del Pozo, en las que afirmaba que el club le ofreció irse cedido pero él decidió salir: “Es parte del fútbol. Me quedo con lo que ha sido el club, A Coruña, la gente... me quedo con ese cariño y esa forma de tratarme. Me quedo con las cosas buenas. Cada uno cuenta lo que cree que debe contar y listo. No me quiero meter. Ahora estoy aquí y tengo que pensar en las cosas que suceden aquí. Estoy eternamente agradecido al Dépor y a la ciudad”. Y es que el defensa reconoce la importancia que su paso por la entidad herculina ha tenido en su carrera profesional: “Me siento deportivista. La sensación que te queda cuando subes de un filial es que perteneces a las categorías inferiores de ese equipo. El Fabril es el filial del Dépor y perteneces a la cantera, sea un año o más años. Incluso hay gente seguramente que sea más canteranos con menos años que uno que se hayan pasado mucho tiempo allí”.

Caballo recordó cómo vivió ese dos de septiembre: “Fue un día muy intenso. Se habló desde principio de la mañana pero no se concretó hasta las últimas horas. Fue bastante angustioso todo. Las decisiones siempre son difíciles de tomar, no siempre se está en todo de acuerdo. Fue en el último momento y fue una decisión difícil de tomar”.

SIN CLÁUSULA DEL MIEDO

Diego Caballo podrá jugar contra el Deportivo. En el caso de Pedro Sánchez, el club introdujo la famosa cláusula del miedo, por la que el centrocampista no pudo medirse a su exequipo en el encuentro de la pasada jornada. El lateral sí vestirá la camiseta del Extremadura: “Que yo sepa no hay ningún tipo de cláusula, así que allí estaré”.

En Almendralejo se ha vuelto a encontrar con Pinchi, con el que coincidió en el Fabril, clasificándose para la fase de ascenso a Segunda División. Caballo está contento con sus primeros días: “Estoy muy contento. El grupo que hay es muy cercano”.