Diego Aguirre: “Me llevé doble palo cuando me dijeron que no contaban conmigo”

Diego Aguirre terminó su contrato con el Deportivo de La Coruña el pasado 30 de junio. En una entrevista concedida a Deportes Cope Coruña, confiesa que le ha costado “desconectar” en estas vacaciones, porque el club herculino le había manifestado en un inicio que seguiría contando con él de cara a la temporada 2022/2023. “Antes justo de jugar los play off, a mí representante le comunican que sí que contaban conmigo, que estaban contentos con mi trabajo, entonces yo me voy de aquí bastante dolido por no lograr el objetivo, pero con la idea de al año siguiente volver a jugar en el Dépor y ascender al equipo, que es con la idea que yo vine. Pasa una semana y me comunican que no cuentan conmigo. Pues entonces, doble palo. Por eso te digo que desconectar en estas vacaciones ha sido bastante jodido”, comentó el toledano, que no conoce los motivos que llevaron al cambio de opinión sobre su futuro. "Sinceramente no te puedo decir una cosa u otra, porque al final en esto del fútbol lo que un día es blanco, otro día es negro".

A pesar de lo sucedido, asegura el defensor que el Dépor tendrá siempre un lugar en su corazón. “Mal recuerdo no. Es verdad que me voy con esa espinita de no conseguir el objetivo porque es por lo que yo fui al Deportivo, con la única idea de subir al equipo. Es verdad que luego las circunstancias no han salido como yo esperaba o imaginaba, pero al final al Dépor lo llevaré siempre en el corazón. Tengo una hija que es coruñesa y siempre quedará en mi corazón”, aseguró.

Diego Aguirre se encuentra actualmente sin equipo y a la espera de nuevas oportunidades. “Esperando y trabajando ya para donde vaya estar en el mejor nivel de forma. Todavía es pronto, aunque ya se va acercando la fecha de inicio. Pero de momento tranquilidad y paciencia”.