Derik: “Me gustan los retos, así que no tengo presión”

“Cada persona maneja la presión de diferente manera. Para mí es un reto y me gustan los retos, así que ningún tipo de presión”. Así de claro se expresa Derik Osede, el último fichaje del Deportivo en el mercado que terminó el pasado lunes. El club coruñés ha confeccionado una plantilla con jugadores con experiencia en categorías superiores y todo el mundo está de acuerdo en que todo lo que no sea regresar a Segunda División será visto como una gran decepción

Osede estaba sin equipo y la pasada temporada militó en el Numancia. Tenía algunas propuestas pero se decantó pero jugar en Riazor: “Todo el mundo está ilusionado con este proyecto. Los jugadores vamos todos a una y el objetivo es ganar el primer partidos, ir partido a partido e mponer nuestro juego”.

Formado en el Real Madrid, fue internacional en las categorías inferiores de la selección española. Es el sustituto de Somma, que se marchó al Palermo, y llega a un puesto con una gran competencia, con Borja Granero y Mujaid como teóricos titulares. Derik trabajará duro para ganarse la confianza de Fernando Vázquez en base a las características que el mismo describe: “Central muy rápido. No tengo miedo a jugar a la espalda y también me gusta sacar el balón jugado desde atrás”.

Rolan, en Abegondo

El delantero uruguayo ya saltó al césped de la ciudad deportiva para empezar a entrenarse con el resto de sus compañeros. Tras no llegar a ningún acuerdo para su traspaso, el Deportivo lo inscribió con el dorsal número 22. No ha realizado la pretemporada y está pendiente de resolver algunas cuestiones burocráticas para poder estar a disposición del técnico de cara a los partidos oficiales. En paralelo, el club y el agente del jugador negocian pactar un nuevo contrato. Es la ficha más alta de la plantilla y la idea que hay en la Plaza de Pontevedra es cambiar los términos del contrato. Tiene firmado hasta 2022 y la intención es ampliar el número de temporadas y que baje su ficha anual, en una operación similar a la que ha seguido el Dépor con Keko Gontán.