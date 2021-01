El Deportivo viajará a Zamora con ocho bajas

El Deportivo tendrá hasta ocho bajas para jugar el domingo en el estadio Ruta de la Plata contra el Zamora, en el último partido de la primera vuelta. Fernando Vázquez anunció que se unen a la lista de ausencias Eneko Bóveda, Claudo Beauvue y Héctor Hernández. Los dos primeros fueron titulares en el duelo de Copa del Rey contra el Alavés y el lateral izquierdo salió en la segunda mitad. Bóveda sufre una rotura de fobras en el bíceps femoral de la pierna izquierda y Héctor, en el semitendinoso de la derecha. Según el entrenador, podrían estar fuera de los terrenos de juego unas tres semanas. “No es fácil saber exactamente el porqué de esto, pero no somos la excepción. Si lees el informe de la Liga, no sólo en España, enn toda Europa las lesiones musculares subieron. En muchos equipos se están doblando. Quizá podemos estar en la parte alta pero he leído el informe de la Liga y es impresionante lo que está pasando. Muy pocos equipos tienen menos lesiones. Está aumentando un cuarenta o cincuenta por ciento en todos los equipos, en la liga española o en la alemana”.

Son tres futbolistas que se añaden a las ya conocidas de Lara por sanción (cumple su segundo y último partido por su expulsión frente al Pontevedra en Pasarón), y las de Borja Galán, Derik, Miku y Uche. Vázquez tendrá que completar la lista con futbolistas del Fabril

NUEVO POSITIVO

El preparador de Castrofeito anunció que se ha detectado un nuevo positivo por COVID 19 y que han tenido que someterse a nuevas pruebas PCR. El resto han dado negativo y se queda en dos casos. Vázquez indicó que un nuevo positivo podría obligar a aplazar el duelo ante el Zamoa.

El equipo viaja mañana por carretera para afrontar un compromiso donde espera poder tener la opción de regresar al liderato del subgrupo. Están a dos puntos de un Unionistas que visita al Racing de Ferrol en A Malata