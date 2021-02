El Deportivo vacía la enfermería

La enfermería del Deportivo está vacía. El equipo coruñés ha podido empezar la semana trabajando con todos sus efectivos para preparar el partido del domingo en O Vao ante el Coruxo, una nueva final para el cuadro blanquiazul. Rubén de la Barrera recuperar a Mujaid, ausente por sanción en el duelo ante Unionistas por su expulsión contra el Compostela. También se ejercita con normalidad Héctor Hernández, que ya la semana pasada dio pasos adelante en su recuperación y se espera que cuente con el alta médica y pueda ser incluido en la lista de convocados.

“Si no ganamos en Coruxo será muy difícil meterse entre los tres primeros. Como dice Simeone, ganar el domingo, ganar el domingo, ganar el domingo. Tenemos capacidad pero hay que demostrarlo. Con la capacidad no llega”, dijo Richard Barral, director de fútbol. El Deportivo atraviesa una grave crisis de resultados. Seis jornadas sin ganar y, por primera vez en la temporada, está fuera de los tres primeros puestos que dan acceso a seguir peleando por el ascenso en la segunda fase.

KEKO, CON PRECAUCIÓN

El madrileño no terminó el entrenamiento de ayer en la ciudad deportiva de Abegondo pero fue por precaución. No se quiere correr ningún riesgo con él y se decidió que se fuese a los vestuario antes que sus compañeros. Como se pudo ver el domingo en Riazor, el concurso de Keko es fundamental, es un futbolista que desequilibra y sobre el que gira gran parte del fútbol ofensivo de los blanquiazules.

Para el compromiso en O Vao, Rubén de la Barrera ya podrá contar con Rayco y Villares, los dos jugadores del Fabril que subieron al primer equipo el último día del mercado de fichajes. Serán dos alternativas atacantes más para el técnico. Villares es un centrocampista ofensivo y Rayco un extremo con capacidad goleadora. El año pasado hizo 17 tantos en el Polvorín de Tercera División.