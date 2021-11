El Deportivo es una apuesta segura

El Deportivo logró en el Cerro del Espino otra victoria importante en su camino de regreso al fútbol profesional. El Rayo Majadahonda es un rival directo y el equipo coruñés volvió a dar muestras de solidez. Ya venía de ganar en Las Gaunas a la UD Logroñés, otro de los conjuntos que tiene el mismo objetivo, estar la próxima temporada en Segunda División.

La palabra que mejor define al bloque que ha construido Borja Jiménez es fiable. Más allá de los resultados, que evidentemente son muy buenos, el Deportivo es un conjunto que siempre rinde de forma notable, que sabes que competirá cada encuentro. No es el típico equipo con un rendimiento tipo dientes de sierra, capaz de tener días maravillosos con otros que parece que no está sobre el césped. “El equipo es fiable, el equipo concede poco. Eso te hace sentir que vamos a perder pocos partidos durante el año. Un equipo que quiere ser campeón en cualquier división tiene que ser fiable siempre. En ese aspecto, en los días mejores o peores con balón, el equipo compite bien y es fiable. Estamos disfrutando y se ve en el campo”, reflexiona el capitán, Álex Bergantiños.

De las trece jornadas que se llevan disputadas, el Dépor ha perdido dos partidos: en Irún ante el Real Unión en un duelo donde claramente mereció ganar, y ante Unionistas en Salamanca, el único partido donde sí mereció perder. No es que hiciese un muy mal encuentro, pero no encontró soluciones en la segunda mitad a la defensa charra. Tuvo el balón pero no ideas. La primera fue más un intercambio de golpes donde los locales estuvieron más efectivos de cara a portería. Los empates fueron ante la SD Logroñés, donde tuvo ocasiones para cerrar el partido y pagó con la igualada sus últimos 20 minutos demasiado atrás, y en Santander ante el Racing, un duelo donde sufrió poco y De Camargo tuvo un mano a mano para llevarse el triunfo. De todos modos, el empate en El Sardinero fue justo. Precisamente, los cántabros son segundos a tres puntos del Dépor

Borja Jiménez cambia sistemas, jugadores y estrategias, pero hay líneas maestras que no pueden fallar: solidez defensiva y competir, siempre competir y estar dentro del partido. Es líder de grupo. El Dépor podrá ser más o menos vistoso, pero es un equipo fiable. Si tienes que apostar, apuesta a blanquiazul.