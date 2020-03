El Deportivo, tranquilo a pesar de la suspensión de la Junta

El Deportivo tenía que haber celebrado ayer martes una importante Junta Extraordinaria de Accionistas en la que se iban a someter a votación tres ampliaciones de capital por las que ABANCA se convertiría en el mayor accionistas del club. La primera de las tres ampliaciones era convertir en títulos los cinco millones que la entidad financiera había dado al Dépor como crédito participativo. Este dinero hizo que el conjunto blanquiazul pudiese aumentar el tope salarial en dos millones durante el mes de enero y realizar un gran cambio de su plantilla. Ese crédito debía convertirse en acciones antes del 31 de marzo. Esta fecha no se podrá cumplir. El estado de alarma decretado por el Gobierno obliga, entre otras cosas, a mantener cerrados los auditorios. Desde la Plaza de Pontevedra se estudiaron diferentes opciones pero, tras esta decisión del ejecutivo, tuvieron que suspender la Junta sine die.

Aunque no podrá cumplir con el plazo del 31 de marzo, hay tranquilidad dentro del seno de la entidad gallega. Entienden que es una causa de fuerza mayor y que no es un incumplimiento voluntario. Por ello, creen que no habrá consecuencias al respecto.

Una vez que se termine el confinamiento y se pueda empezar a hacer una vida con cierta normalidad, el Dépor estudiará la fecha para esa Junta Extraordinaria que supondrá un gran cambio en la estructura accionarial. Fernando Vidal ya dejó claro que, para el actual Consejo de Administración, estas ampliaciones son necesarias para asegurar la viabildiad y el futuro del Deportivo: “Estamos en el medio de una cirugía delicada, con un enfermo en estado muy crítico que solo con el esfuerzo compartido de todos los accionistas del club y de Abanca podremos curar de manera definitiva”.