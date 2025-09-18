El Deportivo y el tope salarial: alrededor de 11,5 millones de euros pero más gasto en la plantilla

El Deportivo tendrá un límite salarial que se estima que estará alrededor de los 11,5 millones de euros. La Liga de Fútbol Profesional rebajará la cifra con respecto al último mercado de invierno. El pasado mes de enero, la patronal otorgó a la entidad herculina una cantidad de 14,7 millones. Sin embargo, el gasto en la primera plantilla masculina es superior al curso anterior. Deportivamente, el club quiere dar un paso adelante y estar en la pelea por ascender a Primera División. Se estima que el límite que se hará público estará entre los cinco primeros de Segunda División

LAS CLAVES

¿Por qué hay una reducción? Esta temporada, a diferencia de la pasada, se añaden las pérdidas. El año pasado, al venir del fútbol no profesional (Primera RFEF), no se computaba este apartado. En esta 25/26, sí. El club ha tomado la decisión de retener el talento que tiene y rechazar importantes ofertas por futbolistas como Yeremay, aunque siempre sin perder de vista la estabilidad financiera, una de las premisas que se marcó la nueva propiedad desde que se hizo cargo del Deportivo. Desde el punto de vista de ingresos, sigue contando con el acuerdo firmado con CVC y la última ampliación de capital, ya que una parte se dedica a gasto de plantilla. Tampoco se computa alrededor del primer millón destinado al equipo femenino. Fue una reivindicación del Dépor ante la LFP que esta aceptó e incorporó a la normativa de cara a este año

AMBICIÓN

El Deportivo, desde el inicio de campaña, ha mostrado a las claras que su objetivo es pelear por estar en la máxima categoría. Desde el contrato de Antonio Hidalgo, cuya segunda temporada está supeditado al ascenso, a algunas opciones de compra como las de Gragera (obligatoria si se sube) o Mulattieri (que se ejecuta si el Dépor está el año que viene en Primera, además de otras cláusulas de rendimiento del atacante). El técnico no oculta la meta

GRAN INICIO

Las primeras jornadas han constatado ese intento de dar un paso adelante. En las cinco primeras jornadas, el Dépor ha logrado tres victorias y dos empates. Es segundo, a uno del Racing de Santander. De hecho, ganando mañana al Huesca en Riazor se colocaría como líder de forma provisional. Este verano, el club ha realizado nuevo fichajes y diecisiete salidas.