El Deportivo toca fondo

No se puede hacer peor. La derrota del Deportivo en Las Palmas (3-0) deja al equipo coruñés como colista de Segunda División. No hay nada más abajo. Una victoria en once jornadas y 20 tantos encajados, el más goleado de la categoría, son los pésimos números de los blanquiazules. El estreno de Luis César no dio los frutos esperados y la imagen no mejoró, fue muy mala. A pesar de todo esto, el entrenador quiso defender a sus jugadores: "No se si hubo una bajada de intensidad, pero no es por ganas. Los chicos lo están pasando mal pero no es desidida ni apatía, en absoluto. Poco la mano en el fuego por ellos. Cuando los equipos no ganen se suele acudir a la palabra intensidad y mucha veces no es motivo". El capitán, Álex Bergantiños, reconoce el mal momento que atraviesa el vestuario: "Tenemos gente joven, que llega para estar arriba y te ves abajo y eso te hace más pequeñito", indicó en los micrófonos de VAMOS.

La crisis se ha llevado por delante a un entrenador, Anquela. Luis César tendrá ahora otra semana para revertir la horrible dinámica en la que se encuentra el club. El domingo reciben en Riazor al Málaga, penúltimo clasificado con los mismos puntos, ocho, que el Deportivo.

De cara a ese encuentro, el técnico recupera a varios jugadores que estuvieron ausentes en Las Palmas. Mollejo, Montero, Gaku y Lampropoulos se irán incorporando a los entrenamientos a lo largo de la semana después de terminar la concentración con sus respectivas selecciones nacionales.

La plantilla está citada mañana a las 17 horas para volver al trabajo y empezar a preparar el duelo del domingo ante el Málaga (16 horas)