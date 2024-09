El Deportivo, tercero en la clasificación del tope salarial de Segunda División

La Liga ha hecho públicos los límites salariales de los equipos de Primera y Segunda División y el Deportivo de La Coruña ocupa la tercera posición en la categoría de plata, con 13,4 millones de euros. Solamente el Cádiz, con 18,8, y el Elche, con 14,9 superan al equipo herculino. Y cuatro equipos, Almería, Granada, Huesca y Levante han excedido su tope salarial para esta temporada.

Clasificación del tope salarial de Segunda División

El ranking presentado no implica que el Dépor haya gastado esos 13,4 millones en su totalidad en plantilla, porque en esa cifra se incluyen también los costes del Dépor ABANCA, tras su ascenso a Liga F, y del Fabril, en Segunda RFEF.

fernando soriano: "esa cifra es irreal"

El director deportivo Fernando Soriano ya adelantaba el pasado 2 de septiembre en rueda de prensa que la cifra que aparecería asociada al Deportivo no sería la real. “Se va a publicar una general, pero no le hagáis caso. Esa cifra es irreal. No quiere decir ni lo que hemos gastado, ni lo que puedes gastar. Es un poco ficticia porque hay jugadores o hay equipos a los que le ponen una cantidad, pero que ya tienen jugadores inscritos y la Liga les permite que compiten. Entonces, esa cantidad es mayor de la que aparece. O hay equipos que les aparece una cantidad y por lo que quieren gastan menos y no aparece lo que han gastado”.