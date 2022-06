El Deportivo tendrá que planificar contra reloj

El Deportivo tendrá que trabajar contra reloj en el proyecto de la próxima temporada. Los plazos de este verano son mucho más cortos porque el club ha tenido que disputar el play off y hasta el pasado sábado no sabía en qué categoría iba a militar. Aunque en la Plaza de Pontevedra tuviesen dos escenarios preparados, la mayoría de las operaciones no se podían cerrar porque no es lo mismo Segunda que Primera RFEF en cuanto a nivel de jugadores que necesitas, presupuesto disponible, incluso miembros de la actual plantilla que serían seguros en el fútbol profesional y que pueden tener 'novias' ajenas al Dépor.

La pasada campaña, el equipo supo dónde iba a competir el 2 de mayo. Se anunció la llegada de Borja Jiménez el 26 de ese mes, la pretemporada se inició el 8 de julio y la competición, el 29 de agosto. Estamos a 15 de junio y los responsables de la entidad todavía tienen pendiente la decisión definitiva sobre el futuro de Borja Jiménez.

Equipos que no disputaron el play off llevan quince días planificando y cerrando cosas. Además, los descendidos de Segunda, que tiene como objetivo el regresar al fútbol profesional, también llevan días con el nuevo proyecto.

Son horas decisivas en la Plaza de Pontevedra para empezar a dar forma al Depor 22-23. Hay jugadores con contrato que no contarán, futbolistas que terminan que intentarán retener y fichajes a realizar. Muchos frentes y poco tiempo. Lo primero, resolver el tema del entrenador. La continuidad de Borja Jiménez tendría la ventaja de que no se rompería todo y hay cosas ya habladas. Si se deciden por un nuevo inquilino para el banquillo de Riazor, será un nuevo proyecto en muchos ámbitos y habrá que ver las ideas que tiene para poder tomar decisiones