El Deportivo suspende los entrenamientos del primer equipo

El Deportivo de La Coruña ha suspendido también los entrenamientos del primer equipo en la ciudad deportiva de Abegondo hasta nuevo aviso. Sigue de esta manera el club herculino la recomendación de la Real Federación Española de Fútbol, que esta mañana ha emitido un comunicado y ha pedido a los futbolistas que actúen acorde a las indicaciones de las autoridades y también indicaba la RFEF a los clubes que preparen planes de trabajo específicos para los futbolistas.

El entrenador Fernando Vázquez ya apuntaba a esa posibilidad en la rueda de prensa que ofrecía al acabar la sesión matinal. “Es una situación que está cobrando mucho peso y quizá sea lo más probable. En ese caso, plan individualizado a cada futbolista. Es un trabajo particular que no tiene nada que ver con la colectividad. Tácticamente, no puedes hacer muchas cosas. Sería un poco decepcionante, pero es lo más normal que ocurra”, explicaba Fernando Vázquez, pocos minutos antes de que el club hiciese oficial su decisión definitiva.

El técnico de Castrofeito reconocía también la incertidumbre que están viviendo en estos momentos. "La incertidumbre en esta situación. No sabemos exactamente. Hoy acaban de decir que ya podrían ser un partido más de suspensión. Si no tienes, certidumbres es muy difícil planificar".

Con respecto a la posibilidad de que la Liga terminase tal cual está y que el Dépor pudiese descender, Fernando Vázquez señaló: "Me parece una barbaridad. No me parece justo. Para mí lo más normal sería año perdido. Año acabado, competición perdida. No hay descensos, no hay ascensos, no hay campeones, subcampeones, no hay nada. Hay mucha gente que se podría sentir perjudicada, otra podría salir favorecida, pero creo que es lo más real".