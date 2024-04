El Deportivo sin Lucas: menos gol y candado en la portería

Lucas Pérez es el máximo goleador y el mejor asistente del Deportivo. El capitán estaba siendo clave en la remontada que el cuadro blanquiazul empezó en el mes de enero. El equipo es líder, con tres puntos de ventaja sobre el Barcelona B. El grupo ha sacado adelante los últimos tres compromisos sin Lucas, que tiene molestias en la rodilla y no ha podido participar en los duelos ante el Rayo Majadahonda, Cornellá y Unionistas. ¿Cómo se ha comportado el Dépor sin él?

MENOS GOL

Desde la derrota en León ante la Cultural y hasta la lesión de Lucas, el Dépor había hecho 27 goles en nueve jornadas, tres de media por partido. Desde que el atacante de Monelos está de baja, la media baja a poco más de un gol (1,3). Dos duelos por 1-0 y otro 0-2 para sumar nueve puntos de nueve posibles, seguir líder y abrir un pequeño hueco en la cabeza

PORTERÍA A CERO

Parreño no ha tenido que sacar ningún balón de la red. Esa es la clave. A falta de tanta producción ofensiva, candado atrás. El meta ha tenido actuaciones estelares como ante el Cornellá, haciendo paradas de gran mérito. Frente a Unionistas tuvo menos trabajo. A nivel defensivo el equipo estuvo sobresaliente y apenas permitió al rival acercarse con peligro. "Muy importante. Con lo que planteamos nosotros, jugando en campo rival y con tantos metros a la espalda no es fácil no cometer un error. La línea está trabajando fenomenal. Muy contento de haber concedido tan poco", indicó Idiakez el pasado domingo.

¿CUÁNDO VOLVERÁ LUCAS?

Evoluciona de forma positiva, cada vez se encuentra mejor y tiene opciones de regresar a la lista de convocados de cara el duelo de este sábado en el campo del Teruel. El propio Idiakez así lo comentó tras ganar a Unionistas el pasado domingo en Riazor

