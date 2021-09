El Deportivo sigue superando obstáculos

En las tres primeras jornadas, el Deportivo había logrado adelantarse en el marcador antes de cumplirse el minuto quince del primer tiempo. El sábado, sin embargo, el escenario fue diferente. El Badajoz cumplió los pronósticos que lo etiquetan como otro de los favoritos a estar en la parte alta de la tabla y puso en problemas a los blanquiazules. Poco a poco, los extremeños se hicieron con el control del encuentro. El Dépor no pudo marcar tan pronto como en jornadas anteriores. “Ha cambiado su forma de jugar. Ha reestructurado todo su equipo para enfrentarse a nosotros. De primeras, tienes que adaptarte. Como no hemos estado precisos, eso te genera un poco de desconfianza. Hemos ido haciendo cositas para revertir esa situación”, analizó Borja Jiménez. Más allá del resultado, esa es otra de las grandes noticias que deja el choque. El Dépor fue capaz, una vez más, de superar un nuevo obstáculo. Fue el arranque de partido más complicado, con un rival bien plantado y que estaba siendo mejor. El técnico movió ficha, situó a Bergantiños como central para intentar equilibrar el duelo. Si a eso se une que el equipo es letal en las áreas, encuentras explicación a lo ocurrido: en los momentos más difíciles, apareció Mackay. En el primer disparo entre palos, gol de Quiles. Cero tantos encajados y diez a favor. Cuatro victorias en cuatro jornadas. Un detalle ilustra lo que estaba viendo el banquillo: cuando el Dépor marcar, Borja no se para a celebrar el gol. Aprovecha esos instantes para mantener una mini reuinión con varios de sus futbolistas para seguir corrigiendo y evitar que el Badajoz siguiese mandando.

“Nos hemos enfrentado a un muy buen equipo. Sabíamos que íbamos a tener fases del partido donde tendríamos que estar más juntos”, dijo Borja al finalizar el partido.

Los visitantes no se rindieron y buscaron el empate. En esos momentos complicados, los jugadores están respondiendo. Son conscientes de que tendrán que sufrir, que no ganarán por el escudo. Correr, pelear y manejar los momentos de partido. Doce puntos de doce posibles y líderes. El domingo visitan a Unionistas en el estadio Reina Sofía de Salamanca. Los charros son segundos con diez puntos.