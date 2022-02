El Deportivo sigue esperando la respuesta de Noel

El caso Noel sigue su curso. La perla de la cantera del Deportivo termina contrato el 30 de junio y el club trabaja en su renovación, que será el primer contrato profesional del delantero de Silleda. Carlos Rosende, secretario técnico del club blanquiazul, admite que la pelota se mantiene en el tejado del futbolista. El Dépor le ha hecho una propuesta y están esperando una respuesta. El ejecutivo coruñés indica que el tema está en el mismo punto que cuando el el presiente Antonio Couceiro habló el 22 de diciembre: “Remitirnos a la última comparecencia de nuestro presidente. Su evolución ha sido muy buena, ha ido madurando, deportiva y personalmente en lo que llevamos de competición. Su peso ha ido aumentando y se lo ha ganado él, Borja ha sido muy justo. Fuera de eso, estamos donde estábamos. El proyecto que le ofrece el Deportivo es muy interesante y estamos esperando para cerrar su renovación”.

En ese sentido, Rosende considera que el mejor sitio para que Noel sigue creciendo es Riazor, pero el Dépor está peleando con duros competidores: “Supongo que tendrá otras ofertas interesantes para él. El Dépor le propone un escenario de contrato largo. Le trasladamos una propuesta de que vayamos a la misma velocidad. Si el va a otra velocidad se buscaría una fórmula buena para el Deportivo de salida. Pero no estamos en ese escenario. No se trata de correr mucho. Se trata de ir danndo pasos adelante y Noel los está dando Creo que es un buen sitio para él. Siempre he sido optimista. No se la decisión qué va a tomar, pero sí la que yo haría si estuviese en su cabeza, pero no lo estoy. Ha recibido propuestas interesantes, de buenos equipos. Tiene que tomar esa decsión. El club ha sido honesto y estamos a la espera de recibir noticias por su parte”

VILLARES Y ELITIM

Sobre la amplación de contrato del gallego, el secretario técnico se mostró totalmente convencido de que ocurrirá “porque él nos ha trasladado su deseo de seguir”. Simplemente, es cuestión de limar los últimos flecos. Villares termina contrato esta campaña pero renueva automáticamente por una más si juega 25 partidos, algo que tiene todos los visos de producirse porque se trata de un hombre importante para Borja Jiménez.

En cuanto a Elitim, está cedido por el Watford pero el Dépor intentará mantenerlo en la plantilla en la campaña 22-23.