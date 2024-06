El Deportivo sella su salida del concurso y pone su deuda a cero

La Asamblea Extraordinaria de Accionistas del Deportivo de La Coruña celebrada en la mañana de este miércoles ha aprobado con más de un 99,9 % todos los puntos del orden del día. El club sella así su salida del concurso de acreedores con 24 años de antelación. La entidad deportivista llevará a cabo primero la reducción de capital, que conlleva una devaluación del valor de las acciones de 60 euros a 8 céntimos, y, a continuación, abrirá procesos de ampliación de capital para llegar con deuda cero al inicio de la temporada 2024/2025.

El presidente Álvaro García Diéguez calificó de "día histórico" el de este miércoles. "Salida del concurso, recapitalización y deuda cero. Tras el regreso del equipo masculino "aquí comenza outra historia". La salida del concurso de acreedores marca un antes y un después en el Deportivo. Este importante acontecimiento nos obliga legalmente a reequilibrar patrimonialmente la sociedad y a hacer una reducción del capital social para compensar las pérdidas acumuladas históricamente desde hace más de diez años. Esto no es solo un ajuste contable, sino una reafirmación de nusetro compromiso con la sostenibilidad y la excelencia a largo plazo. ABANCA recapitaliza toda la deuda y asume el compromiso de suscribir la ampliación de capital correspondiente a su participación en el capital social. Aquí no solo comeza outra historia. Renace la esperanza económica, institucional y deportiva de nuestro club ", declaró.





Una única intervención de accionistas

La Asamblea se celebró de forma telemática y un único accionista solicitó el turno de palabra para realizar una intervención en el segundo punto del orden del día, relativo a la devaluación del valor de las acciones. Gabriel Rodriguez González calificó el proceso de "mecanismo inmoral". "A mí me parece que hoy es un día muy triste. Yo con mucho esfuerzo compré 50 acciones a un precio de swesenta euros y van a pasar a valer ocho céntimos. Es un mecanismo legal, pero inmoral. Esto no es una empresa al uso. Es un club de fútbol, que si no fuera por los socios y accionistas, no valdría ni un céntimo. No han enviado una carta a los accionistas como se hizo siempre. Hay mucha gente que no se enterará. Está claro que algo que tienen que ocultar por la forma de proceder. Lo poco que nos quedaba de club nos lo están robando. Me parece una vergüenza absoluta, una estafa y un nuevo robo de ABANCA, a la altura de las Preferentes. Lo siento por usted, señor presidente, que es el único que está ahí dando la cara. A mí me gustaría saber dónde está el señor Benassi, y el señor Escotet. Hay otras fiormar de proceder sin que nos roben nuestras acciones. Lo siento mucho, pero creo que su nombre parasrá a la historia negra del Deportivo. Yo sé que probablemente sea la última vez que nos dejen intervenir. Les recuerdo que esto sin los socios y los accionistas no vale nada. Pido un poco de respeto al accionista y esto me parece una vergüenza absoluta".





Respuesta de García Diéguez

El todavía presidente Alvaro García Diéguez le contestó con las siguientes palabras: "No puedo compartir muchas de las afirmaciones que ha hecho usted. El valor de las acciones de una sociedad no tiene que ver con el valor nominal. Tienen que ver con lo que las acciones representan sobre el patrimonio neto de la sociedad. El valor era de -900 euros aproximadamente y que por primera vez en muchos años el valor, después de estos procesos que se inician ahora, va a volver a ser positivo. Y lo va a volver a ser como consecuencia de la renuncia de Abanca a los créditos que ha venido concediendo para sostener el Deportivo a través de un proceso de capitalización de los mismos, y lo que ABANCA ha declarado que es la suscripción a la parte proporcional a la nueva ampliación, que tiene como objetivo mejorar las capacidades del club en el ascenso".