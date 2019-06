Guerra abierta entre Tino Fernández y Fernando Vidal. Las elecciones a la presidencia del Deportivo, que terminaron con el nombramiento de Paco Zas como máximo dirigente blanquiazul, han abierto heridas muy profundas entre Vidal, candidato en esa Junta, y Tino Fernández, que fue clave en la victoria de Zas y que votó en contra de la lista del propio Fernando Vidal. “El Deportivo ha sacado lo peor de Tino Fernández”, indicó un Fernando Vidal que fue consejero y hombre fuerte dentro de la directiva del ya expresidente entre 2014 y 2017, cuando presentó su dimisión.

“Hay un antes y un después de esta Junta. Si un consejo dimite, no tiene sentido que movilice toda la maquinaria del club, que pagamos todos, para su servicio, buscando acciones. Si quieres participar, participa con las tuyas. No uses tu valor como presidente del Consejo”.

Vidal no forzará ahora una Junta Extraordinaria por lo que se está jugando el equipo, pero no descartó hacerlo en un futuro. Cree que el movimiento es “imparable” y dice que estarán vigilantes con el actual consejo y harán lo que consideren mejor para el deportivismo. Tuvo palabras muy duras contra Tino: “No es de recibo saber lo que vas a hacer y andar engañando. Tino Fernández me ha engañado a mí, a accionistas a los que no explicó lo que iba a hacer, y a mucha gente. A nivel personal, decepción total y absoluta”.

Sobre Zas, cree que los votos favorables de Tino no serán gratis: "No hace falta ser muy inteligente para saber que el apoyo está condicionado. Nadie apoya a alguien a cuanta de nada. Paco Zas es un daño colateral. Apoya a Zas para que siga su gestión en el club"

Por último, entiende que la forma de proceder de los anteriores consejeros provoca más fractura en el deportivismo: “Tino Fernández y su consejo han manipulado el proceso de tal manera que lo que han logrado es que la división y la crispación se haya multiplicado por diez. Si cuando él estaba ya había crispación, su salida ha provocado más”.