El Deportivo no renueva el contrato del técnico Miguel Llorente

El Deportivo confirmó este miércoles que no renovará el contrato de Miguel Llorente, el entrenador de su equipo femenino, el Dépor Abanca, quien horas antes, tras haber conseguido el objetivo mínimo de la continuidad en Reto Iberdrola (segunda categoría), aseguró que su “idea” era continuar.



El club gallego explicó en un comunicado que “una vez concluida la temporada” con la permanencia en el partido del playout con el Real Unión de Tenerife (3-1), el Consejo de Administración le trasladó a Miguel Llorente que “no renovará su vinculación con la entidad”.



El Deportivo le agradeció “su trabajo” y le deseó “los mayores éxitos futuros a nivel profesional y personal”.



Miguel Llorente, que se hizo cargo del banquillo el pasado verano, aseguró tras el partido ante el Real Unión de Tenerife que su intención era seguir ligado al conjunto coruñés.



“Mi idea es continuar, pero es mi idea; hay que ver cuál es la del club”, señaló entonces el todavía técnico blanquiazul, quien no pudo lograr el objetivo del ascenso a la Liga Iberdrola pero, como mal menor, evitó el segundo descenso consecutivo.



“Yo puedo saber lo que quiero y lo que me gustaría. Aquí he estado muy bien. Ha sido una temporada muy difícil y nos tenemos que sentar para ver qué ha pasado, con una primera vuelta tan buena y otra tan mala. Casi seguro soy yo el responsable y hay que evaluar qué ha pasado para que no vuelva a pasar, sea juntos o separados”, apuntó.



Además del rendimiento deportivo, Llorente también fue objeto en los últimos meses de una denuncia anónima por presunto acoso laboral que le supuso estar apartado un par de semanas y que fue archivada por el club sin sanción al no apreciar actuación “irregular ni sancionable” por su parte