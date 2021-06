El Deportivo refuerza la secretaría técnica que lidera Carlos Rosende. El club incorpora Juan Giménez, que acaba de terminar su etapa en el Cornellà. En el conjunto catalán formaba parte de la secretaría técnica y era el coordinador de juveniles. Será el adjunto a Rosende. El otro fichaje es Martín Castiñeira, que es el nuevo coordinador de captación de fútbol 11

Giménez se unirá el equipo que forman David Villasuso, el propio Carlos Rosende y los recientemente contratados Borja Jiménez y Álex Martínez, primer y segundo entrenador. Serán las personas encargadas de confeccionar la plantilla de la próxima temporada. Serán semanas intensas en la Plaza de Pontevedra. Hay hasta 19 jugadores con contrato. Con algunos no se cuenta y habrá que buscar una solución y con otros se intenta negociar una reducción de sus fichas. Como apoyo a estará el recientemente creado departamento de tecnología analítica y deportiva que dirige Nacho Lourido. El trabajo con datos ayudará a hacer los primeros filtros para intentar encontrar las mejores opciones del mercado. Hasta el momento, la única baja confirmada es la de Nacho González. El Dépor anunció que se acogía a una cláusula en su contrato para poner fin a la estancia del atacante uruguayo en Riazor.

REUNIÓN EN LA FEDERACIÓN

Será mañana a las once y media en el salón Luis Aragonés de la ciudad del fútbol de Las Rozas. Se espera que se conozcan ya más detalles de la Primera División de la Federación. Por ejemplo, la división de grupos. Hay 40 equipos y quedarán organizados en dos de veinte. Ascenderá el campeón de cada uno de ellos y el segundo, tercero, cuarto y quinto jugarán un play off. También se conocerá si finalmente serán ocho las fichas de jugadores sub 23, un dato muy importante a la hora de confeccionar los equipos y que hará que este tipo de futbolistas sean muy cotizados. El Deportivo estará representado por David Villasuso