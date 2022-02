El Deportivo pretende la continuidad de Elitim si hay ascenso

A Coruña, 3 feb (EFE).- El Deportivo, a través de su secretario técnico, Carlos Rosende, reveló su intención de llegar a un acuerdo con el Watford inglés para retener al centrocampista colombiano Juergen Elitim en el caso de que el club logre el ascenso a LaLiga SmartBank esta temporada. El responsable del área deportiva indicó en una rueda de prensa telemática que el futuro de Juergen con el Deportivo, en el que está cedido, "va a depender mucho del escenario" en el que se encuentre el club gallego el próximo curso. "Desde el momento de su incorporación ha habido una comunicación fluida con el Watford y abordaremos su situación en esta recta final de la temporada. Cuando lo firmamos, entendimos que tenía que ser un jugador importante en este equipo por su calidad, capacidad y carácter. Tiene mucho futuro por delante. Tenemos muy buena sintonía", dijo. Rosende le consideró un jugador "estructural" para el Deportivo y deseó que "se quede mucho tiempo" en el club. En el mercado de invierno, el conjunto gallego, líder del grupo I de Primera RFEF solo concretó un fichaje, el de Álvaro Rey. "El gran esfuerzo se hizo en verano y ahora teníamos claro que había que resolver situaciones particulares", comentó Rosende, quien explicó que al extremo, que resolvió su contrato con el Bolívar, equipo de Bolivia, le intentaron "incorporar" en la anterior ventana de fichajes. El secretario técnico del Dépor defendió además la continuidad de Juan Carlos Menudo en el equipo a pesar de su poco protagonismo en el césped. "Su comportamiento ha sido intachable. Es verdad que no hay correlación entre las expectativas de las dos partes y su participación, y valoramos situaciones en el mercado, pero no encontramos una solución buena para todos. Estamos encantados con él", afirmó. Rosende consideró que el Deportivo cuenta con "una plantilla muy completa" y dijo que la "clave está en el día a día" y en la "competencia interna". "No teníamos necesidad de más fichajes. Hay que ser responsables, este es un proyecto sostenible y no nos podíamos mover de ahí", apuntó. Además, dejó claro que nadie en la plantilla pidió "salir" y afirmó que esta temporada, a la hora de establecer la duración de los contratos, trabajaron con vistas a dos escenarios posibles en el futuro, el de Segunda División y el de continuar en Primera RFEF, y por eso se establecieron vinculaciones cortas. Entre los nombres propios que abordó en su comparecencia, también trató el del centrocampista Diego Villares y se mostró convencido de que con él habrá acuerdo para que se quede en el Deportivo.