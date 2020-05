El Deportivo pasará nuevos test el viernes o el sábado

La Liga de Fútbol Profesional quiere evitar cualquier tipo de riesgo de contagio dentro de los equipos de Primera y Segunda División y tiene la intención de hacer test en varias ocasiones para saber el estado de los futbolistas. Las plantillas, los cuerpos técnicos y el personal directamente relacionado con los equipos, se sometieron a las primeras pruebas antes del inicio de los entrenamientos individuales. Ahora, Aketxe desvela que les harán otros: “Dentro de poco, no sé si mañana o pasado, nos van a hacer los test y, a partir de ahí, imagino que nos dejarán hacer más cosas en grupo. Estamos haciendo lo que podemos, mucho trabajo de resistencia, carga y trabajando con esa fatiga, que es el objetivo de esta semana”. De todos modos, será la LFP la que de luz verde a pasar de fase en los entrenamientos para que las plantillas estén todas en igualdad de condiciones. La idea de Javier Tebas es intentar reanudar la competición el 12 de junio. Aketxe se muestra moderadamente satisfecho con el protocolo de entrenamientos: “Miedo claro que hay. ¿Cómo no vas a tener miedo con todo lo que está pasando? Pero el riesgo cero no lo tenemos ni nosotros ni ningún trabajador. Dentro del riesgo, me siento seguro. Yo, en esta semana que he venido aquí, me siento seguro”.

Hasta el momento, los ejercicios son individuales y el golpeo de balón solo puede ser ante una pared. Aketxe no está pudiendo trabajar de la mejor forma una de sus grandes cualidades, el disparo a portería: “Eso es cualidades que lleva uno dentro. Igual el primer día te cuesta un poco pero al llevarlo dentro, una vez que empieces a chutar ya va a estar todo bien”.

Sobre su futuro, ya que termina contrato el 30 de junio, se muestra abierto a negociar su continuidad. Hay cláusula de renovación en caso de ascenso, algo muy improbable: “Cuando termine la temporada será el momento de hablar. Yo estoy feliz y contento pero uno quiere estar donde le quieran y se sienta valorado y hablaremos con el club y veremos si se llega a un acuerdo”.