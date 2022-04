El Deportivo necesita el balón

El Deportivo salió de Lezama con un empate que queda pendiente del recurso en los despachos pero con una muestra más de qué tipo de partido no le interesa al equipo coruñés. El conjunto de Borja Jiménez necesita el balón y sufre cuando no lo tiene y, sobre todo, cuando eso provoca que tenga que defender cerca de su portería. El Bilbao Athletic dominó durante gran parte del encuentro y llevo el juego al campo blanquiazul. En muchos momentos, la defensa estaba al borde del área de Mackay.

Defender tan atrás no le está sirviendo al Dépor para poner el candado en su portería. Los rojiblancos hicieron varias combinaciones de pases cerca del área: una terminó en un disparo que salió fuera de Malcom; otra acabó en gol, del mismo Malcom, una acción precedida por otro disparo desde la frontal que tocó en Granero y llegó al extremo local. También hubo una buena jugada que permitió que Luis Bilbao encarase a Villares tras un cambio de orientación y que hizo que el atacante ganase al improvisado lateral derecho y lograse llegar hasta la línea de fondo. Afortunadamente, la zaga despejó el peligro.

En la jornada anterior, contra el Rayo Majadahonda, los de Borja Jiménez mostraron todavía de forma más clara sus dos caras: media hora fantástica, con presión arriba y jugando en campo contrario que les hizo adelantarse por 2-0, seguido de una segunda parte más similar a lo visto en Lezama. Los madrileños recortaron distancias y llevaron la incertidumbre a la grada.

“Es un equipo que te golpea muy directo y tienes la pelota en tu área. Nosotros no tenemos un equipo que gane juego directo, hemos sufrido todo el año. Necesitamos la pelota. No somos un equipo con una capacidad defensiva que nos permita defender sesenta minutos. No estamos preparados para eso y tenemos jugadores para eso”, analizó el técnico tras la igualada en tierras vascas. El Rayo también pasó a jugar más directo en la segunda mitad en Riazor, metiendo una segunda referencia arriba. El Dépor debe intentar evitar ese tipo de partidos.