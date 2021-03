El Deportivo, en manos del Coruxo

La victoria del Deportivo en Barreiro contra el Celta B deja al equipo blanquiazul con opciones de meterse entre los tres primeros en la última jornada. La Federación ha decidido aplazar esos partidos hasta el domingo 28 de marzo a las 12 de la mañana (horario unificado) para permitir al Racing de Ferrol jugar los dos encuentros que tuvo que suspender por sus positivos y que todos lleguen en igualdad de condiciones a la jornada decisiva.

Desde la perspectiva del Dépor, el Coruxo es su principal aliado en su intento por seguir soñando con el ascenso. Los de Míchel Alonso reciben al Racing de Ferrol el miércoles y en la última jornada al Celta B. Hay mucho escenarios posibles, pero hay dos muy importantes: si el Racing saca los seis puntos esta semana, tanto a ellos como a Unionistas les vale un empate en la última jornada para clasificarse. En un cuádruple empate entre ellos dos, Celta B y Zamora a 30 puntos, se queda fuera este último, que podría pasar de ser líder a cuarto clasificado si pierde en Riazor. Si el Zamora puntúa en A Coruña, el triple empate seguiría beneficiando a ferrolanos y salmantinos. El perjudicado sería el Celta B.

Por ello, un tropiezo de los de Cristóbal Parralo en O Vao haría que llegasen al duelo frente a Unionistas sin que les valga el empate. Si ganan, tendrían que empatar o perder en A Malata frente al Guijuelo

Además, el Coruxo es aliado del Dépor en esa última jornada porque si le sonríen el resto de resultados, podría necesitar que el Celta B no gane allí. Si el filial vence, suma 30 y se pone fuera del alcance del cuadro de Rubén de la Barrera. Sólo habría opción de meterse si Racing y Unionistas no suman más de 29 puntos. Ahí el Dépor saldría beneficiado tanto del triple empate como del empate con los charros, a los que tiene ganando el golaveraje particular (no hay opción de empate a 29 sólo con los ferrolanos porque Unionistas ya los tiene en su casillero)