El Deportivo se la jugará sin Keko Gontán

El Deportivo empató ante el Marino de Luanco en Miramar y sigue sin certificar de forma definitva la permanencia. En otro mal partido lejos de Riazor, el 0-0 hace que no dependa de sí mismo para no tener que jugársela en la última jornada en Los Pajaritos ante el Numancia. Para llegar clasficado, los blanquiazules necesitan que los sorianos no ganen al Racing en A Malata y vencer al Langreo en Riazor. El equipo de Rubén de la Barrera saltará al césped sabiendo el resultado de Ferrol, puesto que ese encuentro empieza el domingo a las cinco y el Dépor lo hará a las siete de la tarde.

Para estas dos jornadas que quedan para el final de temporada, el técnico no podrá contar con Keko Gontán. El madrileño se lesionó al inicio de la segunda mitad del choque en Luanco y, a falta de lo que determinen las pruebas médicas, apunta a ser una rotura de fibras en los isquiotibiales de la pierna derecha. Keko notó el clásico 'pinchazo' y tuvo que pedir el cambio. Con sólo dos semanas de competición por delante, el atacante no se recuperará paraa ayudar al equipo a lograr la salvación.

AFORO DE RIAZOR

El club ha abierto el plazo para solicitar entradas de cara al partido contra el Langreo. En esta ocasión, el Dépor ha decidido que cualquier socio puede pediir la reserva de localidad, no sólo los socios protectores como hasta ahora. Según informa La Voz de Galicia, la entidad herculina ha pedido a las autoridades aumentar el aforo del estadio hasta las cinco mil personas. Contra el Numancia fueron mil, el número máximo que permite la Xunta en espactáculos al aire libre. Será el Gobierno de Núñez Feijoo el que decida si amplía el número de personas que pueden presenciar ese partido del domingo