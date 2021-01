El Deportivo jugará a puerta cerrada en Riazor contra Unionistas y Guijuelo

Los dos próximos partidos del Deportivo en Riazor serán a puerta cerrada. La restricciones de la Xunta de Galicia que entran en vigo hoy a las 00:00 horas estarán en vigor, como mínimo, hasta el 17 de febrero para intentar parar la curva de contagios de COVID 19 y reducir la presión hospitalaria. En ese tiempo, el equipo coruñés jugará dos encuentros como local, este domingo a partir de las siete de la tarde ante Unionistas y el fin de semana del 13 y 14 de febrero contra el Guijuelo. Además, el que tiene fuera es en Galicia, en el campo del Coruxo, así que tampoco podrán entrar aficionados en el campo de O Vao

El club publicó un comunicado para aclarar el polémico reparto de entradas del duelo frente al Compostela. Una parte de las 500 personas permitidas fue para atender diferentes compromisos comerciales de la entidad, pero el Dépor dio un lote de “poco más de un centenar” a la Federación de Peñas para que las distribuyese entre sus afiliados. Algunos abonados que son socios protectores pero no miembros de ninguna peña mostraron su malestar. El club argumenta que Las que le dieron a la Federación de Peñas es parte del convenio que tienen y "por los muchos gestos desinteresados que han tenido durante todos estos meses de pandemia”. Con las nuevas medidas del gobierno de Alberto Nuñez Feijoo ya no habrá posibilidad de que entre nadie.

Mientras, la plantilla tiene hoy jornada de descanso y regresará mañana al trabajo a partir de las once en la ciudad deportiva de Abegondo para empezar a preparar el importante partido del domingo ante el líder, Unionistas de Salamanca. Urge una reacción. Los blanquiazules llevan dos puntos de los últimos quince y se han complicado mucho su pase a la siguiente fase.