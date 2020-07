El Deportivo irá hasta el final en el caso Extremadura

El Deportivo tiene claro que agotará todas las vías para demostrar que el Extremadura cometió alineación indebida en el partido del pasado domingo en Riazor. El club presentó un recurso que fue desestimado por el Comité de Competición, han recurrido ante Apelación y, en caso de un nuevo fallo en contra, irán al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), última instancia deportiva para intentar que les den la razón. El presidente de la entidad coruñesa, Fernando Vidal, considera que como directivos no podían tomar otra solución: “Más allá de mi pensamiento como deportista, está la defensa de los intereses del club. No hacerlo sería negligente por nuestra parte. Estamos convencidos de que hubo alineación indebida. Vamos a ir a por todas. Es muy fácil hablar de la ética cuando no tienes obligaciones de representación de un club”.

El Dépor considera que el Extremadura cometió alineación indebida al quedarse con sólo seis jugadores del primer equipo sobre el terreno de juego cuando Cabrera tuvo que ser atendido en la banda, incumpliendo, según la interpretación coruñesa, el reglamento de la Federación Española, que exige siete futbolista con ficha del primer equipo.

Fernando Vidal aprovechó la rueda de prensa para pedir unidad a todos en estas semanas tan importantes para el club. La inesperada derrota ante un descendido Extremadura provoca que el equipo no esté virtualmente salvado y esté solo dos puntos por encima del descenso a falta de dos jornadas. El Dépor jugará el viernes en Anduva contra el Mirandés y el lunes recibirá el lunes en Riazor al Fuenlabrada.

El máximo dirigente blanquiazul se reunió el lunes con la plantilla para transmitirles su confianza en que sacará la situación adelante y, por la noche, se desplazó a Santiago para cenar con Fernando Vázquez, para conocer de primera mano el estado de ánimo del entrenador, que no podrá dirigir al equipo desde la banda por sanción.