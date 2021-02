El Deportivo quiere a Sergio Moreno para la delantera

El Deportivo busca reforzar la plantilla antes de que acabe el mercado de fichajes esta medianoche. La prioridad es encontrar un delantero que ocupe una de las fichas libres que han dejado Rolan, cedido con opción de compra en el Pyramids de Egipto, y Rui Costa, que se marcha al Santa Clara, conjunto de la Primera División de Portugal.

Uno de los nombres por los que se ha interesado el conjunto coruñés es Sergio Moreno, atacante cedido por el Rayo Vallecano en Mirandés. La operación está bien encaminada pero habrá que cuadrar todos los números para poder cerrarla con éxito. Tal y como indicó la semana pasada Fernnando Vidal, presidente de la entidad herculina, la situación financiera es delicada y no hay mucho margen de maniobra. La inversión fuerte se hizo en verano pero los resultados no están siendo los esperados y en la Plaza de Pontevedra trabajan para que lleguen cara nuevas.

Moreno tiene 22 años y llegó a debutar con el primer equipo del Rayo Vallecano

LUIS FERNANDEZ

El equipo coruñés manejaba la opción del retorno del delantero, que actualmente está jugando en el Asteras Tripolis de Grecia. Termina contrato en junio. La operación se intentó y se negoció con los dirigentes del club griego, pero no hubo acuerdo y no parece probable que cambien las cosas en las próximas horas

Serán horas intensas en la sede del Deportivo, que no descarta incluso hacer dos fichajes, aunque lo más probable es que cierre una de las operaciones abiertas en estos momentos para darle una nueva alterntiva a Rubén de la Barrera. Ya llegó la semana pasada Raí, libre después de rescindir con el Zaragoza y que ya debutó como titular en Riazor contra Unionistas.