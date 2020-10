El Deportivo genera dudas en el inicio liguero

No está siendo el inicio liguero soñado por el Deportivo. El equipo coruñés ha dejado bastantes dudas en las dos primeras jornadas, en la que ha mostrado carencias en defensa y en ataque. Ante el Compostela, el conjunto blanquiazul se dejó los primeros dos puntos de la temporada en un encuentro ante un recién ascendido y que prácticamente cuenta con los mismo hombres que en Tercera División.

“El otro día también nos costó en casa. Tenemos que mejorar la presión para generar ataques rápidos como en el juego posicional tener más recursos y paciencia para hacer más daño”, analizaba el capitán Álex Bergantiños.

Fernando Vázquez, que no pudo dirigir al equipo en Santiago por el fallecimiento de su hermano, ya ha advertido en varias ocasiones que el potencial del Dépor está por ver, que hay jugadores todavía lejos de su mejor estado de forma.

La plantilla y el cuerpo técnico cargan con la responsabilidad y la presión de saber que el único objetivo es el ascenso y que, por el sistema de competición en el que se arrastran los puntos de la primera a la segunda fase, cualquier tropiezo puede ser importante. Por ahora, no se está mostrando como el equipo dominante que se esperaba y le está costando mucho imponerse durante los encuentros. Si contra el Salamanca tuvo que esperar hasta el minuto 97 para llevarse los tres puntos, ante el Compostela el tramo final se jugó en el campo deportivista. Un remate de Lara tras un centro de Keko en la primera parte y un disparo desde fuera del área de Nacho González que se estrelló en el larguero es el resumen ofensivo de los coruñeses.

DOS LESIONADOS

El duelo dejó además dos lesionados: Salva Ruiz y Eneko Bóveda se retiraron con problemas físicos y parece muy difícil que puedan llegar a tiempo al siguiente compromiso, que será el domngo 1 de noviembre en el campo del Unionistas de Salamanca. Vázquez estará pendiente de la evolución del otro lateral izquierdo, Héctor Hernández, para saber si puede contar con él o debe reconvertir a otro futbolista. En el Vero Boquete apostó por Derik Osede.