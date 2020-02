El Deportivo gastó menos de la mitad de los dos millones extra que tenía en enero

Se terminó el mercado de invierno y es hora de hacer balance. El Deportivo ha fichado a siete jugadores (Sabin Merino, Çolak, Uche Agbo, Hugo Vallejo, Keko Gontán, Jovanovic y Beauvue) y ha dado salido a seis (Jovanovic, Beto da Silva, Lampropoulos, Borja Galán, Koke Vegas y Longo). El club tenía dos millones de euros extras en el tope salarial después del acuerdo firmado con ABANCA, un préstamo participativo de cinco millones de euros. La crítica situación del equipo, que era último, hizo necesaria esa inyección económica para poder revolucionar una plantilla que sólo había ganando dos partidos en la primera vuelta. Sin embargo, Richard Barral, encargado de los fichajes en este mes de enero, reveló que no ha tenido que gastar todo: “Hemos gastado menos de la mitad”. Ese dinero no invertido se podrá utilizar en de cara a la próxima campaña. Barral se mostró satisfecho, en líneas generales, de las operaciones realizadas: “Dentro de lo que es el mercado de invierno, hemos podido equilibrar el equipo en lo que faltaba. Estoy bastante contento”. Hubo opciones de que se hubiesen producido más salidas, como la de Christian Santos, pero, finalmente, las ofertas que llegaron a la Plaza de Pontevedra no fueron del agrado del atacante. Una de las propuestas fue, por ejemplo, del Extremadura.

Sin embargo, hubo dos futbolistas que finalmente no han regresado a Riazor: Celso Borges y Pablo Insua, nombres de los que habló el presidente Fernando Vidal: “El Huesca no encontró otro central y contaba con Insua. El tema de Borges es que con el entrenador que había era habitual, con el siguiente no jugaba pero pero luego sí empezó a jugar y fue el entrenador el que frenó su salida”, explicó Barral.

El Deportivo lleva seis victorias seguidas y hay quien sueña con pelear por entrar en el play off de ascenso, pero Barral pide mantener los pies en el suelo: “Sería un errror mirar al play off. El único objetivo es la permanencia”.