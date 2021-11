El Deportivo y su filial, los menos batidos del fútbol nacional

El Deportivo y su filial, el Fabril, son los más seguros de sus respectivas categorías; en el caso del equipo principal, el que menos recibe en las tres principales divisiones del fútbol español y su segundo conjunto, el más sólido, junto al Cirbonero, de todos los equipos sénior de categoría nacional.



Cinco goles en contra en once jornadas han ayudado al Deportivo a ser líder del grupo I de Primera Federación con dos puntos de ventaja respecto a sus perseguidores.



Ian Mackay, considerado mejor portero de LaLiga SmartBank la temporada pasada, dio un paso atrás con el objetivo de sacarse una espina y triunfar en su casa, en el equipo en el que se formó y con el que no había llegado a debutar en partido oficial (sí en amistosos).



El guardameta coruñés se ha adueñado de la portería del Deportivo y solo ha recibido cinco tantos, uno de ellos en el Estadio Abanca-Riazor, frente a la SD Logroñés (1-1), que le batió en el descuento.



Los otros cuatro los encajó en dos encuentros a domicilio, frente a Unionistas de Salamanca (2-1) y el Real Unión de Irún (2-1).



En el resto de los partidos (8 de 11), el portero y el Deportivo dejaron su portería a cero.



En fútbol profesional, el Sevilla, con siete goles en contra, es el menos batido de LaLiga Santander, mientras que en LaLiga SmartBank el Almería y el Zaragoza han recibido once goles en quince partidos.



En Primera Federación, pero en el grupo II, el menos batido es el filial del Villarreal con seis goles en contra en once citas.



De Segunda y Tercera Federación, son varios los equipos que han recibido menos goles que el Deportivo y el más sólido es el filial blanquiazul, junto al Cirbonero en la cuarta categoría.



Los dos han recibido dos goles en nueve partidos y son los más sólidos de todas las categorías nacionales senior, mientras que el Deportivo es el que menos recibe de las tres divisiones principales. EFE