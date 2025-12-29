El Deportivo ficha al portero Álvaro Fernández. Llega libre y firmará hasta 2027. Es la primera incorporación de la entidad herculina en el mercado de invierno.

El meta riojano estaba en las filas del Sevilla y es un jugador al que conoce Antonio Hidalgo. El entrenador blanquiazul coincidió con el nuevo futbolista del cuadro herculino en el Huesca. El pasado verano, tras la salida de Helton a Brasil, fue uno de los nombres que estuvo en la agenda. Finalmente, llegó Bachman, pero Hidalgo llegó a hablar de Álvaro el 8 de agosto

00:00 Volumen Descargar

CUATRO PORTEROS

Con esta llegada, el Dépor cuenta, en estos momentos, con cuatro guardametas. De todos modos, está abierta la opción de que se produzca la salida de Bachmann. El austríaco ultima su recuperación de una rotura parcial del ligamento externo de la rodilla izquierda. Llegó en verano cedido por el Watford tras la salida de Helton Leite, pero el gran momento de Parreño primero, y la lesión después, le han impedido tener minutos.

REGRESO AL TRABAJO

La plantilla está citada hoy a las cinco de la tarde para regresar a los entrenamientos después de las vacaciones de Navidad. El equipo empezará a preparar el duelo del domingo ante el Cádiz en Riazor.