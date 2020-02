El Deportivo Femenino se cita con la historia en Riazor

El Dépor Abanca disputará esta tarde el primer partido oficial de su historia en el estadio de Riazor. A las 20.00 horas echará a rodar el esférico en los octavos de final de la Copa de la Reina contra el Valencia, en una eliminatoria a partido único. Los socios tendrán acceso gratuito y habrá una entrada solidaria por 2 euros, con los beneficios destinados a la Cocina Económica.

Manu Sánchez y sus jugadoras esperan que Riazor cuente con una buena cifra de asistencia en este debut. El técnico señaló en Deportes Cope Coruña que “sería bonito estar en torno a los 10.000 aficionados”, y reiteró en la rueda de prensa previa al partido la ilusión que tienen sus futbolistas con este debut. “Estamos con muchas ganas de debutar en la Copa de la Reina y mucha ilusión de jugar en Riazor, delante de nuestra gente. Ojalá sea un día bonito para todos. Creo que la gente está mostrando interés y tiene ganas de ver a su equipo en la ciudad, en el campo de todos los deportivistas. Tenemos la esperanza de que haya una buena entrada, teniendo en cuenta que es un día de semana. Tenemos esa pequeña ilusión de que podamos registrar una entrada mejor que la de la Supercopa Femenina”, declaró el técnico del equipo blanquiazul.

El Valencia es decimocuarto en la clasificación de Liga Iberdrola y el Deportivo, quinto, pero Manu Sánchez no quiere el cartel de favorito en la eliminatoria. “Acaban de cambiar de entrenadora. Están con Carolina, que es la directora deportiva y es la que está llevando estos entrenamientos. No se sabe si provisionalmente o hasta final de temporada. Suele decirse que entrenador nuevo, victoria segura, pero esperemos que no se cumpla”, finalizó.