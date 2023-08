El Deportivo estrecha el cerco por Salva Sevilla

Salva Sevilla es el elegido para reforzar el centro del campo del Deportivo. Fernando Soriano, director deportivo del club coruñés, estrecha el cerco sobre el exjugador del Alavés, que ocuparía la plaza de Kuki Zalazar, cuya salida se hizo oficial esta mañana y que seguirá su carrera profesional en el Córdoba, que está en el otro grupo de Primera RFEF.

Salva está sin equipo desde que terminó su vinculación con el Alavés, que el que subió a Primera División. El Dépor puja fuerte por su contratación pero no es el único interesado. El futbolista cuenta con más ofertas y deberá tomar una decisión en las próximas horas.

FERNANDO SORIANO

El Director Deportivo admitió que Salva era una de las opciones que manejaba para reforzar la plantilla de Idiakez, además de Hugo Rama, del Oviedo: “Son nombres importantes también, se valoran todos. No se puede confirmar nada porque no hay nada que confirmar. Son opciones de jugadores interesantes. A partir de ahí valoramos todo jugador. Cuando ya quedan pocas piezas que fichar, buscas tal vez compensar las carencias que puedas tener y ahí estamos decidiendo que es lo que más nos puede interesar, lo que menos... No hay nada avanzado ni decisión tomada”

FINAL DEL MERCADO

Son días movidos en la Plaza de Pontevedra. Además de la operación Salva Sevilla, llegará el atacante Pablo Muñoz procedente del Rayo Vallecano, que ocupará una plaza sub 23. Además, no se puede descartar la salida de Retuo incluso que el club, además de Salva, pueda fichar otro centrocampista. En ese caso, se podría producir la salida de Isi Gómez