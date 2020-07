El Deportivo denuncia al Fuenlabrada por viajar sin médico

El Deportivo de La Coruña ha ampliado esta tarde la documentación presentada en el Comité de Competición, con motivo del expediente disciplinario abierto el Fuenlabrada, y ha incluido también una denuncia al club madrileño por desplazarse a la ciudad herculina para disputar el partido sin médico. El artículo 104 del Reglamento General de la RFEF deja clara la obligatoriedad de los clubes de viajar con un doctor, en concreto habla de “contratar los servicios de un médico, que adscrito a su plantilla, tendrá como funciones específicas, además de las que le pudieran exigir por parte del club, estar presente y de servicio durante el transcurso de los partidos y entrenamientos, y asumir las responsabilidades concernientes al control antidopaje”.

El jefe de los servicios médicos del Deportivo, Carlos Lariño, ya indicaba esta tarde en Deportes Cope Galicia que el delegado del club Juan Ángel Barros Botana le había hablado de esa norma. “Lo que me dice mi delegado, que tiene muchos años de reglamento, me dice que el árbitro puede suspender el partido si no hay un médico en el banquillo”, indicó el doctor deportivista, que se ha puesto a disposición del Fuenlabrada desde el martes para ayudar con los contagiados.

El galeno blanquiazul también dejó claro que él no emprendería un viaje con la plantilla del Deportivo si estuviera pendiente de unas pruebas PCR. "Si me preguntas a mí, yo si tengo sospechas de esas pruebas PCR, espero a tenerlas antes de coger el avión, antes de meterme en un autobús, meterme en un aeropuerto e irme a un hotel. Prefiero saberlo antes", declaró Lariño.

Con respecto al protocolo de la Liga, el jefe de los servicios médicos del club herculino señaló: "Es un protocolo ajeno a los médicos de los clubes. Cuando la Liga decidió reinicar la competición, nos reunió para informarnos del protocolo, pero en ningún momento contó con nosotros para realizarlo, por lo menos conmigo".