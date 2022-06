Deportivo: continuidad o nuevo proyecto

El Deportivo vive momentos decisivos para la temporada 22-23. El club debate estos días sobre la figura de Borja Jiménez como primera piedra de la próxima campaña. El fracaso de no lograr el ascenso provoca que en la Plaza de Pontevedra duden sobre si deben seguir con el mismo inquilino del banquillo o buscar una cara nueva. Borja Jiménez tiene contrato y fuerzas e ilusión para seguir. Hay argumentos para tomar ambas decisiones

CONTINUIDAD

Proyecto

Esa palabra volvió a salir de la boca de los responsables de la entidad cuando diseñaban esta campaña. Querían cambiar la sensación de vaivenes en los que vivía el club en los últimos años, tanto en el banquillo como en los despachos. Doce meses después, el proyecto está en el aire. Seguir con Borja demostraría que la palabra proyecto no era una pose, sino una forma de hacer las cosas, una idea madurada y no un eslogan de llegada al cargo. El pasado año, un golpe de timón a última hora terminó con Rubén de la Barrera fuera de Riazor y se fue al Albacete. La historia tiene un final conocido.

Semana clave con problemas médicos

El equipo se quedó a escasos minutos de lograr el ascenso en un encuentro marcado por los problemas médicos de algunos de los futbolistas más importantes. Villares también terminó tocado el duelo ante el Albacete. Sufre un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Tuvo que ser infiltrado para acabar

Momentos de buen juego

Tuvo una crisis importante de juego y resultados que le costó el título, pero también momentos de buen fútbol y de demostrar su potencial. Borja ha logrado dos ascensos a Segunda División. Conoce el camino y este año ha estado muy cerca.

Sustituto

Y para terminar, otra clave: ¿hay sustituto de garantías? Estamos a 14 de junio y habrá que planificar contrarreloj. Rivales directos llevan dos o tres semanas trabajando y el Dépor no supo hasta el sábado la categoría en la que iba a estar.





CAMBIO

Fracaso

No logró el objetivo. Había que subir y no se logró. Tuvo dos oportunidades. En la fase regular, lideró la tabla en la primera vuelta pero se cayó en la segunda. A falta de un mes para el final, el Racing de Santander ya tenía el ascenso directo en la mano. En el play off, jugando en Riazor y valiéndole el empate, tampoco lo logró. Dos bolas de partido, dos fallos. Además, su relación con la plantilla ha sufrido altibajos, escenificado tras el descalabro de Badajoz. Fueron días de mucha tensión en la ciudad deportiva entre entrenador y jugadores. El objetivo del ascenso dejó esto en un segundo plano pero habrá que analizar si son heridas que ya están curadas o se pueden volver a abrir al primer revés, aunque habrá grandes movimientos en el plantel.

Evolución del equipo

En lo puramente deportivo, el equipo se mostró como muy bueno con balón y jugando en campo contrario pero con dificultades para defender si el rival le quitaba la posesión. Fue así a lo largo de todo el curso. Borja hablaba de las características de sus jugadores, sobre todo los centrales, más cómodos defendiendo hacia adelante que en su área, pero se puede argumentar que ahí se debería ver la mano del entrenador y ver una evolución con el paso de los meses. Borja decidió contar con un bloque de 14/15 futbolistas. Muchos jugadores apenas contaron o lo hicieron muy poco cuando se aseguró que se había confeccionado una plantilla amplia y pareja de nivel.

Tercera temporada fuera del fútbol profesional

El Dépor vive su peor momento de la historia, vivirá su tercera temporada en la tercera categoría del fútbol español, algo inaceptable para una entidad con la historia y la masa social que tiene la blanquiazul