Deportivo-CD El Ejido: la Copa ahora es importante

Fernando Vázquez ha cambiado su visión sobre el partido de Copa del Rey ante El Ejido en Riazor. La derrota del pasado domingo frente al Celta B ha causado importantes heridas y el entrenador considera que el encuentro de hoy a partir de las cinco de la tarde puede valer para recuperar algo de ánimo y confianza. “La perspectiva del partido cambio. Si hubiésemos ganado el partido del domingo pasado, tenía pensado poner no sólo a Adri Castro, también a algún otro jugador. Pero la situación anímica del equipo necesita volver a ganar y, en este sentido, usaré la Copa como un intento de reanimar los ánimos caídos después de la derrota contra el Celta B, no sólo del equipo, sino también de la afición y del deportivismo”.

Ante esta situación, el técnico ha decidido no convocar a ningún jugador del Fabril y formar una lista únicamente con futbolistas de la primera plantilla. Regresa Derik Osede después de recuperarse de una rotura de fibras y también estará Lara, cuya sanción de dos partidos por su expulsión en Pasarón frente al Pontevedra se cumple en liga.

Vázquez tiene las bajas de Keko Gontán, Valín y Salva Ruiz por lesión. El primero está en la última fase de su rehabilitación, pero todavia tiene algunas molestias y prefieren no forzar.

El equipo, tras el duelo copera, afrontará un último compromiso el domingo en Teresa Herrera antes de irse de vacaciones de Navidad. El cuerpo técnico le dará una semana de descanso a los futbolistas, que regresarán a los entrenamientos el día 28 de diciembre, para empezar a preparar la vuelta de la liga, que será el fin de semana del 10 de enero en el estadio Ruta de la Plata ante el Zamora, última jornada de la primera vuelta. Váquez no podrá sentarse en el banquillo por su expulsión del pasado domingo.