El Deportivo busca un central en la última semana del mercado

La Segunda División B entra en su última semana de mercado y el Deportivo todavía no ha cerrado la plantilla. El equipo coruñés busca un central para terminar de perfilar el equipo de Fernando Vázquez. El plazo termina el próximo lunes 5 de octubre y en la Plaza de Pontevedra quieren encontrar un sustituto para cubrir la salida de Somma. El italiano se despidió del Dépor y, en estos momentos, la primera plantilla blanquiazul sólo cuenta con dos centrales puros, Granero y Mujaid, además del canterano Juan Rodríguez, que lleva toda la pretemporada a las órdenes de Vázquez.

Hombres como Bergantiños ya tienen experiencia en esa demarcación, pero la intención es fichar un central. A partir de ahí, estarán atentos por si saliese una buena oportunidad de mercado.

En cuanto a posibles salidas, está el tema de Keko Gontán. Sobre la situación del extremo habló el presidente Fernando Vidal en el As: "No soy optimista ni pesimista. Keko está pendiente de firma, aún no lo ha hecho. Si se queda sería una gran incorporación. Nos ha pedido un poco de tiempo para decidir y creo que lo hará pronto, esta semana posiblemente. Él está muy contento aquí y me encantaría que se quedara. Hablamos con él casi todos los días, pero si aparece un proyecto importante de mucho dinero fuera de España… Pero estamos avisados, él nos ha dicho que entendería que estemos buscando a alguien por si sucede eso. Encontrar un jugador de su nivel es complicado"

Dos amistosos esta semana

El Deportivo jugará el miércoles por la tarde ante el Arzúa de Tercera División en Riazor a puerta cerrada, mientras que el sábado tendrá compromiso en Carballo, en el campo de As Eiroas, contra el Bergantiños, también de Tercera División. La competición en Segunda División B empezará el fin de semana del 17 y 18 de octubre. Los gallegos recibirán al Salamanca en Riazor.