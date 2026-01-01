El Deportivo no se baja del mercado de fichajes

Mañana, día dos de enero, abre el mercado de fichajes de invierno. Hasta el dos de febrero, los equipos tienes la opción de reforzar sus plantillas de cara a la segunda parte de la temporada, donde todos buscarán alcanzar sus objetivos.

El Deportivo ha sido madrugador y ya tiene dos caras nuevas. Se trata del portero Álvaro Fernández y el lateral derecho Adrià Altimira. Ambos llegaron libres tras desvincularse del Sevilla y el Villarreal, respectivamente. La incorporación de un defensa era la prioridad. La lesión de Ximo, y el excelente rendimiento de Loureiro como central, hacía necesario un lateral diesto. Noubi, que está cumpliendo perfectamente en esa demarcación, llegó el pasado verano como central como posición principal.

Hechos estos dos movimientos, el mercado no ha terminado para el Deportivo. El Director de Fútbol, Fernando Soriano, seguirá trabajando para reforzar la plantilla y darle más alternativas a Antonio Hidalgo. No se descartan entradas y salidas

FICHAJES

Se busca centrocampista, un 8 que de fútbol y que pueda ayudar en la construcción de la jugada, sobre todo cuando el Dépor no pueda correr y tenga que superar una defensa más ordenada, con once futbolistas por detrás del balón. En Deportes COPE Coruña te hemos venido informando de dos nombres que están encima de la mesa: Riki (Albacete) y Gonzalo Villar, actualmente en el Dinamo de Zagreb y que la pasada temporada estuvo en el Granada.

Un atacante tampoco está descartado, ni mucho menos. Se negoció por Antoñito Cordero, se estrechó el cerco sobre el andaluz, pero su futuro pasa por el Cádiz (precisamente el rival del Dépor el próximo domingo en Riazor). El objetivo es ambicioso, se quiere pelear por el ascenso directo, y se buscan también más elementos en la parcela ofensiva. En la delantera, la sensación es que Hidalgo no termina de confiar en ninguno como titular indiscutible. Empezó con Mulattieri, pero los goles de Zaka lo relegaron al banquillo y el italiano ha ido claramente de más a menos. Zaka se perdió un duelo por un virus, salió Stoichkov y marcó y el técnico apostó por él en el once en los siguientes encuentros. Incluso en el último duelo del año, en Andorra, Hidalgo metió a Bil Nsongo cuanto retiró a Zaka.

SALIDAS

A pesar de los fichajes de Álvaro Fernández y Altimira, el Dépor tiene todavía una ficha libre. De todos modos, es muy probable que salga Bachmann. Así lo reconoció Fernando Soriano

La plantilla, con la probable marcha del meta austríaco, volverá a tener tres porteros. A partir de ahí, no se descartan más salidas. No hay una decisión tomada ni se le ha comunicado a ningún jugador que no se cuenta con él y que debe buscar un equipo, pero tampoco se puede descartar que haya alguien que, ante la falta de minutos, levante la mano y abra la puerta a una posible s salida para tener más opciones de jugar en otro destino.

Serán semanas de intenso trabajo en las oficinas blanquiazules. En los próximos días se formalizará en la Liga de Fútbol Profesional las incorporaciones de Ferllo y Altimira para que ambos puedan entrar en la lista de convocados ante el Cádiz si Hidalgo lo considera. A partir de ahí, el club no se retira del mercado mientras tendrá un primer mes de 2026 muy duro en cuanto al calendario, jugando ante rivales directos en la pelea por el ascenso: Cádiz, Las Palmas, Almería y Racing de Santander medirán el estado de forma del equipo y, dependiendo del rendimiento y los resultados, se pueden abrir o cerrar más posibilidades de mercado